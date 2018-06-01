Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Стратегические инвестиции Venus Medtech в Keystone Heart расширяют присутствие компании на рынке средств церебральной противоэмболической защиты

Стратегические инвестиции Venus Medtech в Keystone Heart расширяют присутствие компании на рынке средств церебральной противоэмболической защиты

Пятница, 01 Июня 2018 19:48
Стратегические инвестиции Venus Medtech в Keystone Heart расширяют присутствие компании на рынке средств церебральной противоэмболической защиты Фото из открытых источников

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 23 мая 2018 г.  /PRNewswire/ -- Китайская компания Venus Medtech (Hangzhou) Inc. сообщила о заключении партнерского соглашения в сфере стратегических инвестиций и авторизации с Keystone Heart. Это соглашение предоставит Venus Medtech права на эксклюзивную разработку, производство и реализацию устройств TriGUARD 3™ третьего поколения, а также устройства церебральной противоэмболической защиты нового поколения на территории Китая и других крупных азиатских рынках. В марте 2017 года компания Venus Medtech сообщила о подписании партнерского соглашения, ориентированного на продвижение своей системы TAVR - VenusA-Valve, - в комбинации с устройством противоэмоблической защиты 1-го поколения TriGuard™ от Keystone Heart в Китае и других крупнейших странах Азии. Новое соглашение демонстрирует стремление Venus Medtech к расширению своего технического присутствия на рынке церебральной противоэмболической защиты и укреплению стратегического партнерства с Keystone Heart.

 

В феврале 2017 года ассоциация научных исследований в области нейробиологии (NeuroARC) официально обнародовала руководящие рекомендации по определению стандартизированных неврологических конечных показателей для клинических испытаний в сфере сердечно-сосудистой системы. В руководстве, опубликованном в изданиях Journal of the American Cardiology и European Heart Journal, также отмечается, что все больше данных доказывает «рецессивное» поражение мозга у пациентов, подвергающихся процедуре транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) и другим хирургическим вмешательствам в середечно-сосудистую систему. Особенно острой эта проблема стала в последние пять лет. В общей сложности 13 исследований, проведенных в США и Европе, показывают, что у около 80% пациентов после TAVR появляются новые повреждения мозга. Результаты исследования NeuroTAVR продемонстрировали, что у 94% пациентов после прохождения процедуры диагностировались новые очаги поражения, у 22,6% пациентов выявлялись новые повреждения нервов и у 41% пациентов в течение 30 дней наблюдалось ухудшение нейрокогнитивных функций.

 

Соучредитель и главный исполнительный директор Venus Medtech Эрик Цзи (Eric Zi) отметил: «Деятельность нашей компании не ограничивается исключительно транскатетерными клапанами. Мы стремимся усовершенствовать всю процедуру TAVR, решить проблему возможных осложнений и повысить качество жизни пациентов. Партнерство с Keystone Heart сделает Venus Medtech единственным в глобальной отрасли TAVR поставщиком комплексной терапевтической системы, включающей в себя «средство церебральной противоэмболической защиты - баллон – клапан». Углубление нашего сотрудничества подтверждает наше стремление создавать комплексные решения и в очередной раз демонстрирует нашу уверенность в применении инновационных технологий».

 

Крис Ричардсон (Chris Richardson), президент и главный исполнительный директор Keystone Heart, LTD, в свою очередь, прокомментировал: «Расширяя партнерство с ведущим китайским разработчиком сердечных клапанов, мы гарантируем пациентам в этом важном географическом регионе доступ к инновационным технологиям церебральной противоэмоблической защиты от Keystone Heart».

 

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVR) представляет собой минимально инвазивную процедуру, направленную на восстановление поврежденного аортального клапана. На фоне учащающихся случаев дегенеративных заболеваний клапанов среди людей старшего возраста кальцификационный стеноз аортального клапана становится самым распространенным сердечным заболеванием среди пациентов данной группы. У пожилых людей заболевание протекает с тяжелой симптоматикой, сложным и длительным восстановлением в постоперационном периоде и высокой смертностью. Для пациентов с высоким/умеренным риском или противопоказаниями к хирургическому вмешательству процедура TAVR является весьма эффективным методом терапии, обладающим очевидными преимуществами вроде минимального травмирования и быстрого восстановления. Устраняя риски, связанные с традиционными операциями на открытом сердце с кардиопульмонарным байпасом, TAVR способна подарить надежду на перерождение этой группе пациентов.

 

Китай является относительно новым и весьма перспективным рынком для технологии TAVR. Система VenusA-Valve, разработанная специалистами компании Venus Medtech, получила регистрационный сертификат Главного управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами КНР в апреле 2017 года.  Система стала первым в истории транскатетерным имплантатом аортального клапана, одобренным для коммерческого использования в Китае. По прогнозам экспертов, к 2020 году число выполненных процедур TAVR превысит 10 000. Общие же темпы роста рынка составят от 30 до 50% в год.

 

О компании Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

 

Созданная в 2009 году компания Venus Medtech с головным офисом в Ханчжоу специализируется на разработке и коммерческом внедрении минимально инвазивных решений для лечения заболеваний сердечных клапанов. Venus Medtech прилагает все усилия для научно-исследовательской деятельности и располагает двумя самыми передовыми технологиями клапанных систем: транскатетерной клапанной системы и саморасширяющейся транскатетерной системы легочного клапана. Компания осуществила ряд инновационных исследований и экспериментов, неоднократно становясь пионером в области клинических исследований транскатетерной замены клапанов, имплантации и тестировании китайских клапанных устройств в Европе. Предприятие также является учредителем института сердечного клапана в Китае. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.venusmedtech.com/.

 

О компании Keystone Heart

 

Keystone Heart Ltd. - компания-разработчик медицинских устройств для церебральной противоэмболической защиты, предназначенных для сокращения рисков инсульта, снижения нейрокогнитивных функций и деменции, вызываемых повреждением мозга в ходе кардиоваскулярных процедур. Keystone Heart с головным офисом в Израиле прилагает все усилия для повышения качества лечения пациентов посредством инновационных технологий и клинических исследований. Для получения дополнительной информации посетите: www.keystoneheart.com.

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Элизабет (Elizabeth), +86-10-5272-3096

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Суд оставил Вышинского под арестом Суд оставил Вышинского под арестом Апелляционный суд Херсонской области отказал защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в жалобе на его арест на два месяца. Соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу, сообщает ТАСС.…
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…

Читайте также
Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты, сосредоточившиеся на изучении интимных сторон человеческой жизни, рассказали о необычных вещах, которые возбуждают мужчин. Материал, посвященный этому, опубликовал информационный ресурс actualnews.org Одно из первых мест в рейтинге необычных возбуждающих…
Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения На просторах микроблогингового сервиса Twitter вспыхнула бурная дискуссия, посвященная влиянию доходов мужчин и женщин на отношения. Поводом для спора стало исследование, которое было проведено еще в 2015 году, однако по…
Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике» Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике» Так глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ отреагировал на недавнее заявление Австралии и Нидерландов о причастности России к авиакатастрофе в Донецкой области. Крушение, напомним, произошло 17 июля 2014…
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины
Существует огромное количество программ, созданных для удобства ведения бухгалтерского учета. Однако большинство современных компаний отдают предпочтение единственному ПО. Оно называется 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Рассмотрим основные причины, по которым выбор лег именно на нее. Важно понимать, что 1С: Бухгалтерия 8 для Украины (1С БДУ)…
Компрессоры Atmos: главные преимущества Компрессоры Atmos: главные преимущества
Компрессоры Atmos представляют собой специальное устройство, которое имеет профессиональное назначение и может быть использовано в столярной промышленности, на небольшом производстве, в цеху по окрашиванию, гаражах, создании мебели и для упаковочного направления. Данная продукция создается на заводе в Чехии, приобрести ее можно в специализированном магазине. Более…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.