Алина Рейзельман представила линейку обновленных продуктов

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В ресторане «Vаниль» прошел пресс-завтрак AR Lifestyle Inс. Встречу провела Алина Рейзельман. Подробнее - в материале Planet Today.

AR lifestyle Inc – это надежная digital платформа, сосредоточенная на развитии уникальных продуктов, которые помогают людям улучшить качество жизни в увлекательной и познавательной форме, освоить новые навыки, а также стать более осознанными и счастливыми.

На мероприятии были представлены усовершенствованные продукты: Time&Go App; Sexytime! App; E-learning; Elite club city guide. Кроме того, Алина Рейзельман рассказала о дальнейшем развитии компании и новых продуктах: Mobile Games, E-learning, разработка контента (модель будет аналогична Shutterstock и трендовому сайту The Chive) и E-commerce (продажа велнесс-гаджетов, пищевых добавок и аксессуаров).

Продукты Time & Go app помогут вам достигнуть целей во всех аспектах жизни. Учитывая, что осознанность, здоровый образ жизни, личная эффективность – самые трендовые темы среди миллениалов всего мира, поэтому Time & Go имеет перспективы заменить другие приложения по тайм-менеджменту, календари, планеры и паттерны проектирования.

В этом приложении запущена функция «найди коуча», которая поможет вам найти специалистов и экспертов по коучингу в разных сферах жизни. Целью этой компании является создать самую крупную в мире базу коучей.

Продукты Sexytime! App объединяют в себе здоровый образ жизни, управлением стрессовыми ситуациями, приготовление продуктов-афродизиаков и романтическое вдохновление. Вы получите первоклассный контент об афродизиаках и их питательной ценности, способы управления стрессом, а также множество идей и советов о том, как улучшить сексуальную жизнь и отношения с партнером.

AR lifestyle Inc с гордостью представил первый онлайн-тренинг “Эмоциональный детокс”. Цель тренинга - научить людей справляться со стрессом, менять мышление на позитивное и развивать эмоциональный интеллект.

Продукты Elite Club City Guide – уникальный онлайн гид для людей, которые ценят эксклюзивные путешествия. С этим гидом вы получите возможность в разы быстрее выбирать лучшие курорты, СПА, магазины и рестораны по всему миру. У вас будет доступ к самой актуальной информации.

Алина Рейзельман выделила ключевые конкурентные преимущества своих продуктов. Это разнообразные пакеты предложений, низкая стоимость производства, высокая прибыль, глобальный охват, инновационный подход команды менеджеров.