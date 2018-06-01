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Сегодня официально стартовал международный конкурс Honor 10 Global Theme Design Contest

ПЕКИН (BEIJING), 25 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Международный конкурс Honor 10 Global Theme Design Contest официально стартовал 25 мая, приглашая дизайнеров из всех уголков земного шара предлагать свой тематический дизайн для интерфейса смартфона. Конкурс предоставляет талантливым дизайнерам мира площадку для демонстрации своих самых инновационных и современных тематических концепций для мобильного Интернета. Авторы тем оформления мобильного рабочего стола получат возможность показать свою работу миллионам пользователей, говорящих на 23 языках и представляющих самые различные страны мира. Организаторы конкурса также надеются, что оригинальные заставки будут стимулировать художественное восприятие пользователей при взаимодействии с контентом телефонов, создавая благодатную почву для расширения дизайнерской аудитории.

Honor 10 Global Theme Design Contest Officially Commences

В этом году участникам Global Theme Design Contest будут вручены премии в категориях Honor Masters Award, Honor Outstanding Award, Honor Brilliance Award, а также семь других крупных наград. Общий размер призового фонда для 133 победителей составит 100 000 долл. США. Оргкомитет конкурса подобрал впечатляющую судейскую комиссию, в которую вошли: Алекс Шади (Alex Schady) (руководитель программ в Fine Art Programme Central Saint Martins), Сяо Юн (Xiao Yong) (профессор Академии художественного дизайна при Центральной академии изящных искусств), Лян Цзюнь (Liang Jun) (главный дизайн-директор по вопросам пользовательского взаимодействия в центре UCD), Александр Плике Гурлитт (Alexandre Plicque Gurlitt) (дизайн-директор Международного центра эстетических исследований в Париже) и другие влиятельные эксперты сферы дизайна, а также президент бренда Honor Джордж Чжао (George Zhao). Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт Honor.

Конкурс проводится во взаимодействии с девелоперской программой Huawei Hi-Star, что предоставляет выдающимся дизайнерам тем оформления доступ к официальным маркетинговым каналам Huawei, включая продвижение в приложении Huawei Themes, а также ежемесячное вручение наград за лучшую работу и другие ресурсы для маркетингового продвижения. Организаторы мероприятия надеются, что преимущества этого конкурса помогут каждому дизайнеру воплотить свои мечты в реальность.

В период с 25 мая по 25 июня, в ходе предварительного конкурсного этапа, дизайнерам необходимо лишь подать заявку и свои креативные наброски. Дополнительно на этом этапе можно предоставить анимированный видеоролик и визуальный чертеж. Все дизайнеры, зарегистрировавшиеся до 15 июня, имеют возможность принять участие в обучающем семинаре Huawei Theme Developer Tools, в ходе они смогут получить базовые знания о технологиях и методах создания тем. Для получения дополнительной информации о конкурсном процессе зарегистрируйтесь на официальном веб-сайте Honor.

В 2017 году пользователи 368 миллионов раз скачивали контент из раздела Themes, что позволило увеличить средний доход разработчиков тем оформления на 135 %, а число дизайнеров, получивших прибыль с помощью своих разработок, достигло 90%. Предоставление пользователям широкого спектра тем оформления также открывает возможности для дизайнеров, участвующих в конкурсе, найти путь для карьерного роста в индустрии смартфонов. Привлекая дизайнеров из всех уголков земного шара и давая им возможность проявить свою оригинальность и энергию в создании новой эстетики пользовательских интерфейсов, конкурс оказывает мощное влияние на будущие дизайн-тенденции в сфере мобильного Интернета.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лью Тинтин (Tingting Liu), +86-185-1057-6525