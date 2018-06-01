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Джастин Скай примет участие в создании модной коллекции совместно с /Nyden

Пятница, 01 Июня 2018 13:53
Джастин Скай примет участие в создании модной коллекции совместно с /Nyden Фото из открытых источников

СТОКГОЛЬМ (STOCKHOLM), 22 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания /Nyden (https://nyden.com/) рада представить своего нового соавтора - автора песен и исполнительницу Джастин Скай. Уроженка Бруклина работает над созданием коллекции одежды /Nyden, которая будет представлена широкой публике уже этой осенью.   

 

 

«Минималистичный и при этом чрезвычайно красочный стиль Джастин делает ее идеальным посланником для бренда /Nyden, - отметила Стина Форс, креативный директор /Nyden. - Работая с Джастин, было чрезвычайно увлекательно наблюдать, как она направляет один из своих многочисленных талантов - фэшн-дизайн, - в русло создания игривых и привлекательных моделей одежды для существующих и будущих поклонников».

 

Чтобы раньше всех узнать о выпуске капсульной коллекции Джастин Скай для /Nyden и в числе первых получить доступ к линейке из 15 уникальных моделей, посетите веб-сайт Nyden.com.

 

«Как человек искусства, я понимаю всю важность самовыражения. Наша одежда говорит очень много о нашей личности, и я очень рада объединить свои усилия с /Nyden в создании одежды, помогающей людям рассказать миру о своих возможностях и независимости, - отметила Джастин Скай. -  Мы с /Nyden находимся на одной волне. Работая вместе, мы вдохнем новую жизнь в классический стиль, сделав его ультрасовременным и женственным для сегодняшних модниц. Это сотрудничество позволит мне сохранить и подчеркнуть свою креативную индивидуальность».

 

/Nyden тщательно выбирает соавторов для своих капсульных коллекций. Все они демонстрируют целостность натуры, обладают мощным самовыражением и незаурядным талантом. Кроме Джастин компания уже анонсировала партнерство с Жеромом Боатегном, тату-мастером Dr Woo и актрисой Нуми Рапас. В ближайшее время /Nyden планирует расширить этот список.

 

О компании /Nyden

 

/Nyden - отнюдь не традиционный модный бренд. Мы являемся платформой, обладающей собственным характером и сотрудничающей с талантливыми законодателями стиля, давая им возможность проявлять свою креативность на полную. У нас нет коллекций или сезонных товаров - лишь нескончаемая череда актуальных новинок и мероприятий. В центре дизайнерского процесса стоят лидеры нашего сообщества, готовые делиться собственными историями, идеями и концепциями в стремлении оказать значимое влияние на мир. /Nyden ценит прямоту, чувство достоинства и едва заметную амбициозность. Мы верим в способность креативности изменить наше будущее. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт Nyden.com.

 

Контактная информация:

 

Бриттани Оуян (Brittany Ouyang) 

JConnelly 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

415-608-0585

 

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/694653/Skye_Intro_web_full.mp4

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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