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Примсоцбанк объявил о летнем снижении ставок

Пятница, 01 Июня 2018 12:00
Примсоцбанк объявил о летнем снижении ставок Фото из открытых источников

Примсоцбанк снизил ставки по ипотечному кредитованию в рамках акции «Снижаем ставки». С 1 июня по 31 августа 2018 года ставка по классическим ипотечным программам составит от 8,9% годовых.

 

На минимальную ставку смогут претендовать зарплатные клиенты Примсоцбанка, Сбербанка, ВТБ и других крупнейших российских Банков, а также те клиенты, которые совершат сделку в течение 30 дней с момента одобрения кредита.

 

Льготные условия также распространяются  на молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи, состоящие из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет.

 

— Наш Банк постоянно работает над улучшением условий ипотечного кредитования, а также активно принимает участие в реализации государственных и региональных программ, направленных на повышение  доступности жилья для граждан РФ,  —  рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Одними из таких программ являются «Семейная ипотека с господдержкой» под 6% годовых, «Социальная ипотека» для врачей, учителей и молодых учёных Московской области.

 

Акция распространяется как на покупку квартир, комнат, долей или жилых домов, так и на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на эти цели. Подробную информацию об  условиях ипотечных программ Примсоцбанка можно получить во всех офисах, на сайте и по номеру Единой справочной службы Банка 8-800-200-42-02.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости банк
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