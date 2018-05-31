Успешная поставка для «РН-снабжение»

Группа компаний ПАО «Европейская Электротехника» для АО «РН-Снабжение» осуществила поставку кабелепроводниковой продукции на сумму более 600 млн.рублей.
Компании успешно сотрудничают с 2016 года. До конца 2019г «Европейская Электротехника» планирует еще несколько поставок электротехнического оборудования для дочернего предприятия «Роснефти».
Закупочная компания АО «РН-Снабжение» организует снабжение для более 25 дочерних предприятий компании РНК «Роснефть».
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