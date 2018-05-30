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«Вы – самое слабое звено, прощайте!»: HR-агентство «Проф-Диалог» разработало уникальную методику выявления проблемных сотрудников до собеседования

Среда, 30 Мая 2018 10:44
«Вы – самое слабое звено, прощайте!»: HR-агентство «Проф-Диалог» разработало уникальную методику выявления проблемных сотрудников до собеседования Фото из открытых источников

 Консалтинговое HR-агентство «Проф-Диалог», специализирующееся на психологическом тестировании кандидатов на ответственные должности, переговорных тренингах, бизнес-консалтинге и глубинной оценке персонала, разработало уникальную методику выявления проблемных сотрудников до прохождения собеседования.

 

По словам генерального директора агентства, внедрение подобного функционала в крупных и средних компаниях, насчитывающих несколько сот человек, поможет не только разгрузить персонал HR-департаментов, но и на 25% сократить количество работников, не проходящих испытательный срок.

 

«Эксклюзивное тестирование, разработанное специалистами «Проф-Диалог» в сотрудничестве с ведущими отечественными специалистами в области психологии, социологии и теории коммуникаций насчитывает более четырёхсот разноплановых вопросов, призванных всесторонне оценить проверяемого кандидата. Нами оцениваются эмпатия кандидата, умение работать в команде, способность проявлять разумную инициативу, склонность к риску, стрессоустойчивость и множество других важнейших факторов. Оценка данная «Проф-Диалог», подтверждается работодателями на практике в 98% случаев», – рассказывает Татьяна Вавилова генеральный директор агентства «Проф-Диалог».

 

В «Проф-Диалог» подчёркивают, что итоги оценки – не являются приговором для кандидата, и сотрудник, не прошедший тестирование на одну должность, может стать настоящей находкой, если его использовать в другом качестве. По итогам тестирования «Проф-Диалог» составляет комплексный психологический портрет сотрудника, снабжённый информативными инфографическими данными, наглядно иллюстрирующими все сильные и слабые стороны кандидата. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости персонал
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