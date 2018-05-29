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Рост текстильного сектора на 123-й сессии Кантонской ярмарки сигнализирует о новых возможностях для отрасли

Вторник, 29 Мая 2018 10:42
Рост текстильного сектора на 123-й сессии Кантонской ярмарки сигнализирует о новых возможностях для отрасли Фото из открытых источников

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 23 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 123-я Китайская импортно-экспортная выставка (Кантонская ярмарка) завершилась впечатляющим ростом оборота в сегменте текстиля и одежде. На этот раз объем заключенных сделок составил 1,42 млрд. долл. США, что на 4,1 процент больше по сравнению с прошлым годом. На долю текстильной продукции пришлось 4,7 процентов от общего объема транзакций в ходе завершившейся ярмарки.

 

«Наши данные показывают, что китайская отрасль экспорта текстиля и одежды восстанавливается весьма здоровыми темами, - отметила Мэгги Пу (Maggie Pu), генеральный директор Департамента по международным связям Кантонской ярмарки. -   Новейшая статистическая информация от Главной таможенной администрации подтверждает, что за первые четыре месяца 2018 года совокупный объем экспорта текстильной продукции китайских производителей вырос на 4,23 процента в годовом исчислении и достиг 78,932 млрд. долл. США. При этом 36,372 млрд. долл. США из этой суммы приходится именно на текстильный сектор, продемонстрировавший рост на 11,37 процентов по сравнению с предыдущим годом».

 

Признаки разворота на фоне расширения требований к экологичности и качеству продукции

 

«Многие компании текстильного сектора, принимавшие участие в завершившейся сессии Кантонской ярмарки, относят положительную динамику восстановления и роста отрасли на счет ее комплексной модернизации.  Им удалось разработать новые экологически безопасные и высококачественные ткани, продемонстрировать техническое мастерство и повысить качество дополнительных услуг в стремлении удовлетворить потребности международного рынка», - добавила г-жа Пу.

 

Fuzhou Shangfei Clothing Co., Ltd. - образцовый пример компании-участника выставки, достигшей значительного прогресса в создании инновационных продуктов и продемонстрировавшей на прошедшей сессии Кантонской ярмарки новую биоразглагаемую ткань для верхней одежды, пригодную для повторного использования. Эта ткань завоевала награду ISPO и получила широкое признание на европейском рынке.

 

Повышенная конкуренция поддерживает рыночный переход

 

Рост сегмента текстиля и одежды послужил стимулом для развития компаний отрасли, что отражается в текущей стратегии и ориентированности предприятий, участвующих в Кантонской ярмарке. В число возможностей, нынче ставших обычными для всех поставщиков на выставке, входит:

 

Современное производство и изготовление продукции по индивидуальному заказу

Способность поставлять продукции премиального качества

Продуманные конструкторские и дизайнерские программы

Быстрое реагирование на запросы и комплексная клиентская поддержка

По словам президента компании Jiangsu Sainty Гао Суна (Gao Song), его предприятие привезло на выставку одежду и заказные изделия, отражающие высококачественные производственные возможности компании. Мероприятие также служит жизненно важной платформой для развития исследовательского и сервисного потенциала предприятия, а также стимулом для роста компании.

 

Хуан Хайтао (Huang Haitao), руководитель представительства Jiangsu Soho, уверен, что Кантонская ярмарка, выступающая в качестве важного канала для коммуникации с международными поставщиками, способна помочь им лучше понять отраслевые тенденции и особенности дифференциации продукции, установить связь с ценными партнерами и превратить конкуренцию в партнерство посредством сегментации сервисной отрасли.

 

Growth in Textile Sector at 123rd Canton Fair Signals Rising Opportunities for Industry

О Кантонской ярмарке

 

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695445/Textile_Sector_123rd_Canton_Fair.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), тел.: +86-20-8913 8622, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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