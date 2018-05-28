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BTCNN представит эксклюзивный обзор дискуссии по вопросам блокчейна и регулирования криптовалютного сектора на Петербургском международном экономическом форуме

Понедельник, 28 Мая 2018 20:45
BTCNN представит эксклюзивный обзор дискуссии по вопросам блокчейна и регулирования криптовалютного сектора на Петербургском международном экономическом форуме Фото из открытых источников

ГОНКОНГ, May 21, 2018/PRNewswire/ -- 2017-й стал отличным годом для биткойна, и 2018-й вселяет все больше надежд в светлое будущее криптовалюты. Биткойн уже успел привлечь обширное внимание ко всем криптовалютам и одновременно заставил весь мир узнать о технологии блокчейна.

 

По мере развития блокчейна и появления новых игроков в данной сфере традиционные отрасли промышленности и бизнеса постепенно превращаются в некий "гибрид". Финансово-технологический сектор - прекрасный тому пример. Слияние финансов и современных технологий создает поистине феноменальный эффект для всех отраслей, а не только для финансовых сервисов.

 

24 мая этого года в российской северной столице отроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - передовая платформа для обсуждения бизнес-сообществом актуальных экономических проблем России.  В 2016 году число участников форума составило 14 000 человек, а в этом году организаторы ожидают еще более обширную аудиторию. В центре внимания мероприятия будут разнообразные темы, включая инвестиции, цифровую экономику, здравоохранение, науку,технологии и т.д.Интересным дополнением к форуму станет впечатляющий список знаменитых спикеров. В их числе - доктор экономических наук Деметриос Замбоглу (Dr Demetrios Zamboglou), директор по вопросам развития бизнеса Lykke Corp., который в качестве ведущего эксперта примет участие в дискуссии на тему: "Современная история блокчейна и его влияние на государственный и частный сектора".

 

Имея более чем десятилетний опыт работы в сфере финансовых услуг и защитив докторскую диссертацию на тему поведения трейдеров, д-р экон. наук Замбоглу является общепризнанным специалистом в финансово-технологической сфере, обладающим глубокими знаниями в теории поведенческих финансов, технологиях и управлении рисками - концепциях, лежащих в основе криптовалют.

 

Д-р Замбоглу примет участие в форуме как представитель швейцарской компании Lykke, специализирующейся на коммерческом применении криптовалют путем создания нового поколения финансовых решений.

 

Lykke - швейцарский разработчик технологий, позволяющий осуществлять честный и безопасный обмен активами всех классов с помощью блокчейна, обеспечивающего мощную защиту пользователей.

 

Уникальная концепция Lykke берет свое начало из финансовых сервисов, однако потенциал ее практического применения, вероятнее всего, будет расширяться, охватывая и другие сектора. Ключевая идея базируется на "токенизации" всех активов, ценных бумаг и систем при поддержании регуляторного баланса между ключевыми регионами – такими как Великобритания, Кипр и Швейцария, - т.е. теми юрисдикциями, где на данный момент Lykke осуществляет активную деятельность, тесно сотрудничая с местными регуляторами.

 

Д-р Замбоглу примет участие в обсуждении широкого спектра вопросов, посвященных криптовалютам. Дискуссия будет проходить 26 мая в 10:00-11:15 в рамках сессии "Технологическое лидерство" на территории Конгресс-центра (конференц-зал В1). Ведущий эксперт отрасли поделится своим видением текущего и будущего развития криптовалют, блокчейна и правовых норм, которые будут в конечном итоге регулировать применение этой современной технологии.

 

Контактная информация:  Джош Уайт (Josh White), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Source:

BTCNN Inc.

+1-289-205-4036

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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