AETOS Capital Group расширяет спонсорство Лиги чемпионов АФК партнерством с ФК Сидней

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СИДНЕЙ и ЛОНДОН, May 21, 2018/PRNewswire/ -- Первой хорошей новостью в преддверии празднования 11-летия компании AETOS Capital Group стало известие о расширении спонсорства Лиги чемпионов АФК (AFC Champions League) заключением партнерского соглашения с футбольным клубом "Сидней" (ФК Сидней) – троекратным чемпионом лиги А. AETOS станет основным партнером ФК Сидней в ходе сезона Лиги чемпионов АФК 2019. Стороны отметили заключение партнерства торжественным балом "Sky Blue Ball", состоявшимся 19 мая на территории казино Star Sydney. В ходе этого мероприятия свои награды получили игроки года в сезоне Лиги А 2017/18. Футболисты ФК Сидней в роскошных смокингах разительно отличались от своего внешнего вида на поле, чем несказанно порадовали поклонников.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694230/Aetos_Capital_Group_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694240/AETOS_Capital_Group.jpg )

Президент футбольного клуба Скотт Барлоу (Scott Barlow) выступил с приветственной речью, в которой отметил: "Мы очень рады заключить спонсорское соглашение с AETOS Capital Group. ФК Сидней стремится быть лучшим и первым во всех своих начинаниях. Наше партнерство с международным форекс-брокером AETOS позволит расширить и укрепить степень влияния обоих брендов на рынке Азиатско-тихоокеанского региона".

Советник Майк Томас (Mike Thomas), старший вице-президент AETOS Capital Group, прокомментировал: "В дополнение к статусу главного спонсора Лиги чемпионов АФК AETOS и ФК Сидней расширят сотрудничество, охватив и Лигу А. В рамках этого партнерства мы планируем представить ряд льготных программ, включая членство в ФК Сидней для наших клиентов и эксклюзивные финансовые сервисы для сотен тысяч поклонников этого футбольного клуба. AETOS следует принципу "объективность, эффективность, интеллект". Мы уверены, что ФК Сидней станет лидером футбола в Азии, сохраняя приверженность к честной игре, эффективным результатам и интеллектуальным системам подготовки состава".

В ходе Sky Blue Ball нападающий ФК Сидней Бобо (Bobo) завоевал титул игрока года Лиги А и награду "Золотая бутса" за 27 голов, забитых им в 27 матчах регулярного сезона, что стало новым рекордом для Лиги А. Бобо засвидетельствовал заключение партнерского соглашения и отметил: "Мы рады носить футболки с логотипом AETOS и уверены в своем успехе в турнире Лиги чемпионов АФК-2019 при полной поддержке всемирно известного форекс-брокера".

ФК Сидней узнает, кто станет их соперниками в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 2019, в ходе жеребьевки, которая состоится в начале декабря этого года.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/694240/AETOS_Capital_Group.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/694230/Aetos_Capital_Group_Logo.jpg

Source:

AETOS Capital Group

Ли Шуньюй (Shunyu Li), +44(0)208-104-9409, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.