ФИОП на Startup Village представит исследования барьеров на пути инноваций

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Круглый стол "Новая технологическая волна в России: препятствия и возможности» пройдет 31 мая с 11.00 до 12.30 на площадке Группы РОСНАНО в инновационном центре Сколково в рамках ежегодной стартап-конференции для технологических предпринимателей и инвесторов «Startup Village» 2018.

На круглом столе директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов представит результаты проекта «Технологическая волна», реализованного в феврале–мае 2018 года. Исследование опирается на интервью с ведущими российскими экспертами в области инноваций, представителями российского бизнеса, институтов развития, научно-технических кругов, экспертного сообщества.

После представления исследования пройдет обсуждение проблем, которые сдерживают рост инвестиций в инновационные проекты, аспектов функционирования инновационной среды в России, возможностей и перспектив ее развития, а также административных, политических и ментальных ограничений.

Свое участие в работе круглого стола подтвердили:

• Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий научно-технической сферы (фонд Бортника);

• Игорь Агамирзян, вице-президент Национального исследовательского университета ВШЭ;

• Александр Иконников, председатель Ассоциации независимых директоров;

• Артем Генкин, учредитель «Инвест-Форсайт».

Практический семинар «The Lean Startup Way: подход к созданию инноваций» пройдет на площадке Группы РОСНАНО в рамках ежегодной стартап-конференции для технологических предпринимателей и инвесторов «Startup Village» 2018 в инновационном центре Сколково 31 мая 14:00-18:00 и 1 июня 11:00-17:00.

В 2018 году Эрик Рис, основатель метода Lean Startup, выпустил новую книгу о том, как методология внедряется не только в стартапах, но и уже в функционирующем бизнесе любого размера. Участники семинара обсудят со спикерами принципы внедрения Lean Startup, проанализируют ошибки и научатся не раздувать бюджет на запуск инноваций и новых продуктов, сочетать Lean Startup с дизайн-мышлением, CustDev и Agile, а также узнают о том, как изменять культуру и какие метрики использовать при внедрении подхода.

Спикеры:

• Юлия Смотрова, амбассадор Lean Startup в России и Европе. Ex-Innovation Channel Leader for EEMA в Philip Morris International

• Владислав Шипилов, директор центра корпоративных инноваций «Факторика», образовательный партнер Global Venture Alliance

• Михаил Козлов, управляющий партнер компании Value Drivers

• Дмитрий Карандин, Smart City Lab