RTB House начинает деятельность в США открытием офисов в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго

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RTB House – международная компания, предоставляющая передовые технологии ретаргетинга с применением метода глубокого обучения для глобальных брендов, объявляет о начале своей деятельности на рынке онлайн-рекламы в США и открывает сразу три офиса: в Бостоне, Чикаго и Нью Йорке.

По данным аналитиков от Zenith, доходы от программатик рекламы возрастут в 2019 году до 84,9 миллиардов долларов. Также аналитики констатировали, что в 2017 году США были вторым наиболее передовым рынком в мире по продаже онлайн-рекламы через программатик: 78% всей цифровой рекламы в стране было продано именно с применением этой технологии. В том же году США стали самым большим рынком программатик с доходом в 32,6 миллиарда долларов, что составило 57% от общей мировой выручки в сегменте онлайн-рекламы.

Выход на рынок США стал важной вехой на пути к быстрой глобальной экспансии RTB House. На сегодняшний день, компания работает с более чем 1200 клиентами из 70 стран мира. Список клиентов включает такие известные мировые бренды как Adidas, Hotels.com, New Balance, Trivago, Sephora и Walmart.com.

«RTB House всего 5 лет присутствует в регионах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Океании, а также в странах Латинской Америки, но мы уже заняли прочные позиции в глобальной индустрии цифрового маркетинга. Выход на рынок США – наиважнейший шаг в развитии компании, - говорит Даниэль Сурмач (Daniel Surmacz), глава офиса операционного управления RTB House. – Наши алгоритмы, работающие на базе метода глубокого обучения, получили признание во всем мире. Вот почему мы уверенно выходим на самый большой и передовой рынок электронной коммерции в мире. Мы надеемся, что наши решения будут встречены с интересом и познакомят клиентов с новыми стандартами качества услуг ретаргетинга.»

С помощью уникальных разработок RTB House, основанных на применении метода глубокого обучения, глобальные бренды получают возможность реализовывать ультра-персонализированные рекламные кампании в соответствии с поведением каждого пользователя: его истории браузера, покупательских предпочтений, использования различных устройств и других параметров.

RTB House является единственной компанией-ретаргетером, полностью перешедшей на применение метода глубокого обучения в реализации рекламных кампаний. Соответствующая самым передовым мировым стандартам, технологическая платформа, поддерживаемая методом глубокого обучения (направления Искусственного Интеллекта), может обрабатывать 1 миллион запросов в секунду, 10 миллиардов показов рекламы в месяц и около 3,5 миллионов кликов ежедневно.

Радослав Добролецки (Radosław Dobrołęcki), президент RTB House по Северной Америке и Гари Буртка (Gary Burtka), вице-президент по операционной деятельности возглавят управление и развитие RTB House в США, включая расширение клиентской сети и привлечение персонала.

Ранее в этом месяце RTB House занял 8 место в рейтинге самых быстрорастущих технологичных компаний Европы по версии Financial Times’ latest FT1000 list. В рейтинге рассматривались компании из 31 страны Европы.