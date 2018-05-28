Альфа-Лизинг расширяет присутствие на рынке финансирования аграрной техники

Альфа-Лизинг завершил серию сделок по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники для агрохолдингов «Каневской» и «Ейская» на общую сумму свыше 800 млн рублей.
В перечень финансируемой техники вошло порядка 90 единиц техники, включая комбайны и жатки CLAAS, CASE и Capello. Подробнее - в материале Planet Today.
«Для поддержания активного роста российских аграриев необходимы удобные и оперативные финансовые решения. В частности, от лизинговой компании требуется готовность к минимальным срокам реализации сделок поставки с/х техники с учетом особенностей сезонных работ, что успешно продемонстрировала наша компания», - сказал Андрей Барков, директор по работе с корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг».
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