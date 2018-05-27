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Дублинский стартап Cloud With Me присоединяется к партнерской программе Google Cloud

Воскресенье, 27 Мая 2018 21:42
Дублинский стартап Cloud With Me присоединяется к партнерской программе Google Cloud Фото из открытых источников

ДУБЛИН (DUBLIN), May 22, 2018/PRNewswire/ -- Компания Cloud With Me сегодня сообщила о присоединении к партнерской программе Google Cloud в стремлении упростить процесс внедрения облачных технологий предприятиям малого бизнеса. Дублинский стартап Cloud With Me был учрежден в 2016 году в одном из ведущих технологических хабов Европы. Путем сотрудничества с Google Cloud компания планирует сделать облачный хостинг доступнее для малого бизнеса, дабы предоставить им возможность воспользоваться функциями безопасности и инфраструктурными сервисами этой облачной платформы без необходимости приглашать на работу собственного разработчика.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694439/Cloud_With_Me_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694481/Cloud_With_Me_Founders.jpg )

 

"Наша первоочередная задача - устранить преграды, стоящие перед малым бизнесом, и помочь им в раскрытии собственного потенциала. Наша компания находится на чрезвычайно увлекательном этапе своего развития. Статус официального партнера Google Cloud открывает перед нами множество дверей и значительно расширяет масштабы нашего присутствия на рынке", - отметил главный исполнительный директор Cloud With Me Гилад Сомьен (Gilad Somjen).

 

За первый год своего существования компания привлекла 50 000 клиентов, что стало возможным благодаря использованию заранее настроенных автоматизированных решений, предотвращающих простои и обеспечивающих беспрерывную работу даже в процессе разработки и внедрения облачных технологий.  Пока клиент наблюдает на своем экране полосу загрузки, "за кулисами" происходит автоматический процесс установки полноценного серверного стека с MySQL, FTP и разнообразными дополнительными функциями на базе PHP. Подобная автоматизированная установка также включает средства управления Nameserver и бесплатный SSL.

 

"Мы уверены, что Cloud With Me поможет обеспечить массовое внедрение облачных сервисов", - прокомментировал главный технологический директор компании Асаф Замир (Asaf Zamir).

 

"Создавая простые и доступные облачные решения для малого и среднего бизнеса, мы даем им возможность концентрировать усилия на достижении основных бизнес-целей. Сотрудничество между Google Cloud и Cloud With Me позволяет МСБ оставлять вопросы инфраструктуры и веб-хостинга в руках экспертов, пока сами они будут заняты развитием бизнеса", - добавил Ювал Двир (Yuval Dvir), глава департамента международных онлайн-партнерств Google.  

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.cloudwith.me или обращайтесь к менеджеру по вопросам развития бизнеса Сloud With Me Эмме Моррис (Emma Morris) по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/694481/Cloud_With_Me_Founders.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/694439/Cloud_With_Me_Logo.jpg 

 

Source:

Cloud With Me

0879320486

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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