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Innodisk разработал технологию для решения проблем с хранением данных на SSD-дисках при высокой рабочей температуре окружающей среды

Суббота, 26 Мая 2018 21:26
Innodisk разработал технологию для решения проблем с хранением данных на SSD-дисках при высокой рабочей температуре окружающей среды Фото из открытых источников

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 21 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Флэш-память представляет собой энергонезависимую память (Non-Volatile Memory). Это означает, что данные сохраняются на твердотельном накопителе (SSD) даже при отсутствии питания. Однако некоторые факторы могут приводить к потере или старению данных.

 

Сохранение данных: температура и циклы перезаписи

 

Высокая температура и частое выполнение циклов перезаписи могут оказывать сильное негативное влияние на целостность данных. Каждая ячейка флэш-памяти хранит отрицательный заряд, представляющий собой двоичное значение (например, 01, 10 и т.д.). Эти ячейки обычно хорошо держат такой заряд, однако время от времени могут происходить частичные утечки. В этом случае аппаратная функция исправления ошибок (ECC) обычно эффективно выявляет подобную проблему и устраняет ее.

 

Под воздействием высоких температур существенно увеличивается количество таких утечек. Как показывают результаты тестирования, степень сохранности данных в стандартной флэш-памяти MLC снижается в 168 раз при повышении температуры от +40°C до +85°C. Это означает, например, что сбои в процессах сохранения и считывания данных, вместо обычных 2-х лет, начнутся уже через 5 дней. Данная проблема будет усугубляться, также за счет увеличения циклов перезаписи. Таким образом, SSD-диски, используемые при неблагоприятных условиях эксплуатации с частыми циклами перезаписи записи особенно уязвимы.

 

iRetention ™

 

Компания Innodisk недавно выпустила новую технологию iRetention™, которая решает вышесказанную проблему с помощью оптимизации программного кода и встроенного датчика температуры. На основе анализа текущей температуры и номера цикла перезаписи производится расчет того, как часто обновлять данные. Все процессы эти выполняются SSD-диском самостоятельно с последующей самоадаптацией к изменениям окружающей среды.

 

Технология iRetention™ идеально подходит для устройств, подвергающихся воздействию экстремальных температур и резким перепадам температуры. SSD с данной технологией могут применяться на транспорте, автоматизации, аэрокосмической и оборонной отраслях и т.д. Innodisk продемонстрирует iRetention™ в ходе предстоящей выставки Computeх 2018 в Тайбэе:

 

Nangang Exhibition Center

5-9 июня

Стенд № 1F, J061

 

О компании Innodisk

 

Компания Innodisk, входящая в рейтинг Forbes «200 лучших предприятий-мультимиллионеров Азии», является производителем и сервисным центром по флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленного и индустриального применения. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из аэрокосмической, оборонной отраслей, на рынках облачного хранения и встроенных систем, Innodisk выделяется среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и высокий уровень обслуживания.

 

Основанная в 2005 году компания Innodisk со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань) оказывает поддержку своим заказчикам по всему миру и располагает командами технических и маркетинговых специалистов на материковой части Китая, в Европе, Японии и США.

 

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk посетите веб-сайт https://www.innodisk.com

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Innodisk Corporation, Ивонн Лью (Yvonne Liu), +886-277033000 доб. 1515, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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