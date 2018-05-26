Trina Solar завершает процесс приобретения Nclave

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ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 21 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited («Trina Solar» или «Компания») сообщила об успешном завершении сделки приобретения испанской фирмы Renewable S.L. («Nclave») - крупнейшего в мире производителя солнечных трекеров. Впервые в истории китайская компания сферы солнечной энергетики приобрела бизнес зарубежного производителя трекеров. Эта сделка позволит Trina Solar ускорпить процесс стратегической трансформации из ведущего поставщика фотоэлектрических продуктов в глобального разработчика смарт-решений. Приобретение также знаменует очередной важный шаг к стратегическому преобразованию компании в предприятие, специализирующееся на разработке решений в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики, способными функционировать во взаимодействии с экосистемой Интернета вещей.

Благодаря этой сделке, новейшие смарт-решения от Trina Solar - TrinaPro, - будут поставляться со встроенными трекерами и техническими продуктами Nclav, а передовые технологии Nclave будет тесно интегрироваться в последующие разработки Trina Solar.

Компания Nclavе была основана семейством Клавио (Clavijo), а в 2017 году слилась с фирмой MFV для участия в фонде Q-Growth. Nclave располагает 12-летним опытом работы в сфере возобновляемых источников энергии. На ее счету - проекты, реализованные по всему миру и имеющие совокупную мощность в 2,5 ГВт. В данный момент головной офис компании расположен в Мадриде (Испания), а коммерческие представительства Nclave функционируют на пяти континентах. Производственная база находится в Наварре (Испания).

Nclave - ведущая компания, специализирующаяся на разработке, проектировании, производстве, установке и техническом обслуживании фотоэлектрических солнечных трекеров, включая расчет размером и создание всех базовых решений. Nclave предлагает широчайший спектр продуктов на рынке (стационарные конструкции, одно- и многорядные трекеры любой конфигурации), способных адаптироваться к проектам всех типов и видов при минимальных инвестициях. Компания также предоставляет услуги по эксплуатационному и техническому обслуживанию. Конструкция основных компонентов оборудования компании защищена многочисленными международными патентами.

О компании Trina Solar Limited

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является одним из первых китайских предприятий солнечной энергетики, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже. По состоянию на конец 2017 года общий объем поставок модулей Trina Solar превысил 32 ГВт, что вывело компанию на первое место в мире. Не так давно Trina Solar разработала TrinaPro - уникальное смарт-решение коммунального уровня, предназначенное для крупных электростанций, а также коммерческие и бытовые решения, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. Являясь ведущим мировым провайдером интегрированных солнечных решений, Trina Solar возглавила процесс превращения в бренд энергетической сферы IoT (Интернета вещей). Компания прилагает все усилия для достижения статуса мирового лидера в этом молодом секторе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ван Цин (Wang Qing), +86-18717942460, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.