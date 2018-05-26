Футболист Жером Боатенг примет участие в создании новой коллекции /Nyden

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СТОКГОЛЬМ (STOCKHOLM), 17 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания /Nyden (https://nyden.com/) пригласила игрока немецкой национальной сборной по футболу Жерома Боатенга принять участие в создании коллекции одежды, отражающей его уникальный стиль. Коллекцию планируется представить широкой публике весной 2019 года.

«Мне всегда нравилось носить одежду, помогающую мне выделиться из толпы без кричащих узоров и расцветок, - отметил Жером Боатенг, защитник ФК «Бавария» (Мюнхен) и игрок национальной сборной Германии, чьи интересы представляет компания Roc Nation. - /Nyden хорошо понимает мой стиль и разделяет мои взгляды. Вместе мы создадим линейку, позволяющую каждому выглядеть с «иголочки» в любой ситуации, - во время перелета или автобусной поездки на матч, на загородном пикнике с семьей или в ходе позднего ужина на фоне ночного города. Наша коллекция будет сочетать в себе классику и кэжуал-стиль, помогая людям выражать себя, не прибегая при этом к чрезмерной экспрессии».

«Жером - прирожденный лидер как на поле, так и за его пределами, - прокомментировала Стина Форс, креативный директор /Nyden. - Он прекрасно осознает, что не одежда делает мужчину мужчиной - а то, как он ее носит. Это делает его идеальным посланником нашего бренда. Мы с нетерпением ждем начала нашего сотрудничества и намереваемся вместе помочь самым разным людям наследовать его стиль и уверенность в себе».

/Nyden планирует воплотить присущие Жерому «прямоту, чувство достоинства и едва заметную амбициозность» в новой коллекции. Руководство компании уже анонсировало сотрудничество с мастером татурировки Doctor Woo и актрисой Нуми Рапас, а в ближайшие недели список талантливых и креативных людей, принимающих участие в разработке коллекции, существенно расширится.

Участники сообщества /Nyden первыми узнают о выпуске коллекции Жерома Боатенга и получат к ней эксклюзивный доступ.

О компании /Nyden

/Nyden - отнюдь не традиционный модный бренд. Мы являемся платформой, обладающей собственным характером и сотрудничающей с талантливыми законодателями стиля, давая им возможность проявлять свою креативность на полную. У нас нет коллекций или сезонных товаров - лишь нескончаемая череда актуальных новинок и мероприятий. В центре дизайнерского процесса стоят лидеры нашего сообщества, готовые делиться собственными историями, идеями и концепциями в стремлении оказать значимое влияние на мир. /Nyden ценит прямоту, чувство достоинства и едва заметную амбициозность. Мы верим в способность креативности изменить наше будущее. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт Nyden.com.

Контактная информация:

Бриттани Оуян (Brittany Ouyang)

JConnelly

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415-608-0585

Габриэлла Дэйдон (Gabriella Daidone)

координатор по работе с потребителями,

973.850.7343 раб. тел.

973.647.4177 моб. тел.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/693184/Nyden_Boateng.jpg