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Компания Hengtong Optic-Electric включена в систему индексов MSCI

Суббота, 26 Мая 2018 14:32
Компания Hengtong Optic-Electric включена в систему индексов MSCI Фото из открытых источников

УЦЗЯН (WUJIANG), Китай, 18 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Утром 15 мая по пекинскому времени компания Morgan Stanley Capital International (MSCI) обнародовала ряд полугодичных обзоров показателей MSCI, в том числе индекса китайских акций класса А (MSCI China A-share Index) и индекса китайской фондовой биржи (MSCI China Stock Index), а также подтвердила включение субъектов рынка акций класса А (что официально состоится 1 июня). По сообщению компании, 234 акции класса А были включены в систему индексов MSCI. Как и сообщалось ранее, их пропорция составит 2,5%. В августе этого года компания MSCI увеличит долю таких акций в рейтинге до 5%.

 

Предприятие Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (SH600487) было включено в систему индексов MSCI, благодаря стремительному росту функциональных показателей, высокому признанию со стороны инвестиционных фирм, завоеванному компанией после ее включения в рейтинг Wall Street Goldman Sachs «New Beautiful 50».

 

Это означает, что, начиная с 1 июня, 234 акции официально войдут в Индекс предприятий развивающихся рынков (Emerging Markets Index) и в Глобальный индекс (Global Index) компании MSCI. Morgan Stanley Capital International - один из самых влиятельных составителей рейтингов в мире. За 40-летнюю историю существования и развития разнообразные индексы компании стали своеобразным путеводителем для широкого круга международных инвесторов.

 

По данным ежегодного финансового отчета Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. за 2017 год, за прошедший отчетный период компания получила доход в размере 25,95 млрд. юаней, что на 34,45% больше, чем годом ранее. Кроме того, за период с января по март 2018 года доход предприятия составил 6,328 млрд. юаней, что на 38,24% больше по сравнению с предшествующим годом. Размер чистой прибыли, относимой на счет акционеров компании, достиг 482 млн. юаней, что соответствует росту на 73,48% в годовом исчислении. Основным фактором для роста прибыльности Hengtong послужило значительное увеличение масштабов деятельности предприятия.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: И Даньпин (Danping Yi), 86-15862588977

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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