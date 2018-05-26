GAC Motor учредила международную компанию для развития зарубежного направления своего бизнеса

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 18 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Самый быстроразвивающийся автопроизводитель Китая, компания GAC Motor сообщила о создании GAC Motor International Company («международная компания») с целью управления деятельностью головного предприятия за рубежом. Этот шаг является важной частью стратегии глобального расширения присутствия автопроизводителя с целью укрепления сотрудничества, повышения конкурентоспособности и обеспечения роста продаж на мировом рынке.

Международная компания станет для GAC Motor интегрированной платформой, посредством которой компания будет контролировать работу своих международных подразделений и региональных представительств, в том числе и в США, а также осуществлять управление собственными заводами по сборке продукции. Создание компании также поможет GAC Motor нарастить свой потенциал в сфере организационной структуры и персонала. Кроме того, GAC Motor International (HK) Ltd. станет международной торговой площадки для экспортного бизнеса компании. Международное подразделение будет способствовать реализации бизнес-политики и оказывать поддержку маркетинговым кампаниям.

«Международная компания окажет содействие в достижении цели превращения GAC Motor в бренд мирового класса, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - Мы разрабатываем долгосрочный план развития и стремимся устанавливать открытые, всеобъемлющие, взаимовыгодные партнерства с нашими дилерами, что позволит нам осваивать еще более широкий сегмент мирового рынка и совместными усилиями создавать еще более прекрасное будущее».

На сегодняшний день, GAC Motor осуществляет свою деятельность в 14 странах и регионах мира, а отмеченные множеством наград элитные автомобили - такие как GS4 и GS8, - уже можно приобрести в салонах по всему земному шару. К концу 2018 года компания планирует увеличить число стран своего присутствия до восемнадцати и представить миру 4 новых модели - GS3, GS7, GA4 и GM8.

Представитель откроет свои региональные представительства на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и других частях света в целях обеспечения оптимальной поддержки развитию сотрудничества с местными дистрибьюторами. В скором времени начнет работу российское подразделение GAC Motor, что позволит компании расширить свое присутствие на рынке Восточной Европы.

В дополнение к наращиванию усилий по разработке инноваций и расширению ассортимента продукции, GAC Motor активно демонстрирует свои технологии, высококачественные и современные продукты на всемирно известных автосалонах. После успешного участия в NAIAS и NADA компания планирует в этом году принять участие в Парижском, Московском автосалонах и автошоу в Лос-Анджелесе, дабы продолжить курс на популяризацию собственного бренда.

GAC Motor может похвалиться и достижениями в создании глобальной сети НИОКР. Проектно-конструкторский центр компании в Кремниевой долине на сегодняшний день выполняет роль платформы для привлечения талантов, интеграции современных технологий и укрепления трансграничного сотрудничества. Созданный недавно Центр перспективного дизайна GAC в Лос-Анджелесе отвечает за разработку прогрессивных концепт-каров, интерактивных функций и проведение рыночного брендинга, а центр в Детройте находится на этапе подготовки к открытию и в дальнейшем будет специализироваться на создании автомобилей и технологий для северо-американского рынка.

Международная инициатива GAC Motor по привлечению талантов также является неотъемлемой частью стратегии расширения присутствия компании на мировой арене. В июне этого года предприятие планирует провести третий зарубежный рекрутинг-тур в таких городах Европы, как Штутгарт, Мюнхен и Париж. Цель мероприятия - привлечь перспективных молодых специалистов в сферах НИОКР, интеллектуальных технологий, автомобильного дизайна, управления производством и маркетинга.

«Наша основная задача - стать брендом мирового класса и поистине международным предприятием, прилагающим усилия для развития будущего мобильности. И с этой цель. мы продолжим осваивать мировой рынок, сотрудничая с нашими партнерами, поставщиками и дистрибьюторами», - прокомментировал г-н Юй.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/693627/Yu_Jun_president_of_GAC_Motor.jpg

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