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Власти Чанчуня приобщают местных жителей к спорту и здоровому образу жизни

Пятница, 25 Мая 2018 18:58
Власти Чанчуня приобщают местных жителей к спорту и здоровому образу жизни Фото из открытых источников

ЧАНЧУНЬ (CHANGCHUN), Китай, 18 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 27 мая в столице китайской провинции Гирин - городе Чанчунь, - состоится Международный марафон-2018.  Как сообщает Муниципальное правительство Чанчуня, пробег по улицам города совершат свыше тридцати тысяч спортсменов-любителей из Китая и других стран мира.  Марафон является одним из важных начинаний в реализуемой властями города программе по разнообразию спортивной жизни региона. Все больше граждан приобщаются к здоровому образу жизни посредством различных спортивных инициатив национального уровня.

 

Чанчунь расположен на северо-востоке Китая. Благодаря обширным ресурсам для зимних видов спорта и комфортной среде для жизни, столица Гирина является одним из двух китайских городов, давших миру множество чемпионов Летних и Зимних олимпийских игр. Департамент по вопросам спорта при Муниципальном правительстве Чанчуня непрерывно изучает новые пути для продвижения спорта в массы. Хороших результатов в этой сфере удалось достичь после оптимизации регионального законодательства и увеличения инвестиций в спорт. Согласно официальным сообщениям, 70% ежегодного дохода города направляется на повышение уровня жизни людей, и преимущества такого подхода дают о себе знать все чаще.

 

В Чанчуне расположены первые в Китае базы автомобилестроения и киноиндустрии. Город также является колыбелью для отраслей производства железнодорожного транспорта, оптоэлектронных технологий, прикладной химии, биологических продуктов и т.д. В настоящий момент, провинциальная столица уверенно приобретает статус регионального центра Северо-Восточной Азии и стремится всеми силами вдохнуть новую жизнь в индустриальный сектор северо-востока Китая. В этом году экономика Чанчуня продолжает демонстрировать тенденцию к стабильному и быстрому росту. Общий размер ВВП в первом квартале 2018-го составил 118,13 млрд. юаней, что на 7% больше, чем годом ранее. А по скорости роста данного показателя город опережает страну в целом на 0,2 процентных пункта.

 

За последние годы власти Чанчуня приложили не мало усилий для популяризации спорта среди населения посредством программы «Здоровый Чанчунь - спорт превыше всего». Результатом стало значительное повышение уровня просвещенности местных жителей в вопросах физкультуры, а также общего качества их жизни. По данным статистики, 51% населения города активно занимается спортом. Найти спортплощадку в Чанчуне можно на расстоянии 8 минут ходьбы от любой точки города. В микрорайонах мегаполиса имеются специальные спортивные менеджеры. Власти города зарезервировали большой участок земли для строительства спортивных объектов национального значения. Местные жители могут бронировать места на объектах спорта и находить партнеров для занятий физкультурой через сеть Интернет. ВОЗ назвала местную программу действий "Чанчуньской моделью", представляющей полезный практический пример превращения "спортивного потенциала" в "спортивную мощь".

 

Вот уже десять лет подряд Чанчунь лидирует в рейтинге самых счастливых городов Китая. Его даже называют «самым человечным городом Поднебесной». Вот уже 16 лет здесь проводится международный фестиваль лыжного кросса Vasaloppet - знаменитый «снежный марафон». В прошлом году с большим успехом в Чанчуне прошел городской марафон, впечатливший бегунов роскошными пейзажами, гостеприимством, комфортной средой для жизни и цивилизованным энтузиазмом жителей города. На этот раз места в 30-тысячном Международном марафоне были полностью забронированы всего за 5 дней.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Сю (Mr. Xu), тел.: 86-10-63074558

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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