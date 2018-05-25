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Чистая прибыль группы компаний «Европейская Электротехника» по МСФО за год увеличилась в 3,3 раза

Пятница, 25 Мая 2018 16:32
Чистая прибыль группы компаний «Европейская Электротехника» по МСФО за год увеличилась в 3,3 раза Фото из открытых источников

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Европейская Электротехника» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 г. составила 134 млн. руб., что в 3,3 раза превышает показатель прошлого года. Валовая прибыль достигла 468 млн. руб., увеличившись на 47%. Операционная прибыль выросла в 4,5 раза и составила 306 млн.руб.

 

Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника» на заседании 7 мая 2018 года рекомендовал общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов. На эти цели планируется направить 91,5 млн рублей, или 68% чистой прибыли за 2017 год, рассчитанной по МСФО, что соответствует выплате дивидендов из расчета 15 копеек на 1 акцию.

 

В 2017 году компания продемонстрировала уверенные операционные результаты на фоне расширения собственных производственных мощностей и выхода на новые рынки,  запуск новых товарных групп. Объем собственной производимой продукции составил около 1 млрд рублей, показав годовой рост порядка 60 %.  

 

«Мы изменили подход к формированию портфеля проектов.  Отсекаем низкомаржинальные позиции и фокусируемся на высокоприбыльных направлениях и проектах. В результате - незначительное уменьшения выручки, но весомое снижение издержек и трехкратный рост чистой прибыли» - комментирует генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

 

ПАО «Европейская Электротехника» успешно продолжила реализацию региональной экспансии, открыв за год 4 инжиниринговых центра в Красноярске, Астане, Тюмени и Краснодаре. На сегодняшний день активно функционируют 11 подразделений «Европейской Электротехники».

 

В 2018 году ПАО «Европейская Электротехника» открыла производство нефтегазового оборудования. Это позволит компании расширить и заметно усилить свои позиции в топливно-энергетическом комплексе российской экономики и выйти на нефтяной рынок других нефтедобывающих стран мира. По итогам I квартала компания получила заказы на нефтегазовое оборудование более, чем на 200 млн.рублей.

 

По информации пресс-службы ПАО «Европейская Электротехника»

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости NASA прибыль
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