Благотворительный футбольный турнир «Кубок доброты» – 2018

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Благотворительный фонд «Добрые дела», созданный Холдингом «Строительный Альянс», и Футбольный Клуб «Миллениум Юнайтед» 12 июля, на стадионе «Родина», г.о. Химки, – проводит детский благотворительный футбольный турнир «Кубок доброты». Турнир носит ярко выраженный социальный характер и проводится среди воспитанников образовательных учреждений для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства.

Цель турнира: популяризации футбола как массового вида спорта и в связи с окончанием Чемпионата мира по футболу 2018. Предварительное согласие на участие в мероприятии дала сборная России по футболу. В «Кубке Доброты» будут участвовать 10 команд, подтвердили участие такие команды, как:

1. Команда Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» (Москва)

2. Команда «ТОТЕМ» (футбольный клуб «ТОТЕМ», Красноярск)

3. Команда «Молодые Львы» (детский дивизион «Millennium United», Москва)

4. Команда ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Коломна)

5. Кондровский детский дом (Калуга)

6. Санаторный детский дом (Переславль-Залесский)

7. Покровский детский дом (Владимирская область, Покров)

8. Детский дом «Радуга» (Иваново)

9. Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» (Москва)

Общее количество детей – 150 человек.

Футбольный турнир включен в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2018 год (Распоряжение № 22-36-Р-КП от 20.04.2018 г. Министерства физической культуры и спорта Московской области).

Основной идеей «Кубка Доброты» является создание для участников мероприятия атмосферы настоящего футбольного праздника, территории дружбы и взаимовыручки, равенства возможностей и уважения к соперникам; демонстрация преимущества здорового, спортивного, футбольного образа жизни.