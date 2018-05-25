В Петрозаводске открылась федеральная служба доставки еды «2 БЕРЕГА»

Фото из открытых источников

15 мая в Петрозаводске открылась служба доставки еды «2 БЕРЕГА» – один из лидеров российского рынка производства и доставки на дом готовых блюд. Заказы будут доставляться ежедневно с 10:00 до 02:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 03:00 по пятницам, с 11:00 до 03:00 по субботам и с 11:00 до 02:00 по воскресеньям.

Территориальный директор «2 БЕРЕГА» Александр Спивак отмечает: «Хотя наша компания и зародилась в Санкт-Петербурге, нас всегда привлекала перспектива расширения в другие регионы, особенно в близкие к Петербургу. Карелия давно интересовала нас не только как бизнесменов, но и как жителей соседнего мегаполиса, регулярно приезжающих в республику подышать лесным воздухом и отдохнуть от суеты. Мы решили, что это будет отличная идея - запустить свою доставку в столице региона, Петрозаводске – популярном туристическом центре с удивительной природой и богатой историей. За 12 лет мы накопили немалый опыт по организации сервиса высокого уровня в новых городах, поэтому можем точно сказать, что сделали все необходимое для быстрой доставки вкусной и качественной еды нашим клиентам в Петрозаводске».

«2 БЕРЕГА» – узнаваемый и надежный бренд. За 12 лет работы компания заслужила доверие миллионов россиян (на сегодняшний день база постоянных клиентов «2 БЕРЕГА» насчитывает более 2 млн человек). Главный принцип компании: «Вкусная и качественная еда, быстрая и надежная доставка». В 2017 году «2 БЕРЕГА» подтвердили звание лидера, став победителем в номинации «Лучшая доставка» по версии ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» от журнала Собака.ru.

«2 БЕРЕГА» специализируется на итальянской, японской и паназиатской кухне. В ассортимент входят пиццы, суши, WOK, супы, салаты, десерты и т.д. Важная особенность компании – наличие постоянных акций и мобильного приложения с выгодной бонусной программой.