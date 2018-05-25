Жителей столицы проконсультируют по фен-шую

В Москве появился первый мебельный центр, который предоставляет своим клиентам консультации мастера фэншуй при выборе мебели.
Для этого компания "Мебель Park" договорилась о сотрудничестве с мастером Фаиной Санджиевой, которая прошла все ступени обучения в институте фэншуй Гранд мастера Лиллиан Ту в Малайзии. Услуги будут предоставляться клиентам по предварительной заявке. Стоимость услуги – от восьми тысяч рублей.
«Я вообще удивлена, что подобный сервис появился только сейчас, - заявила Фаина Санджиева. – Люди же не знают элементарных вещей, которые надо учитывать при выборе мебели и ее расстановке в квартире. Например, в спальне недопустимы синие цвета, отражающие воду. Они словно вымывают отношения и приводят к разводам. А портрет нашего президента, Владимира Владимировича, в северо-западном секторе дома способствует повышению мужской силы. И таких вещей очень много. Надеюсь, наше сотрудничество позволит людям более вдумчиво подходить к выбору мебели, и другие компании возьмут на вооружение эту практику».
«Мы надеемся, что новая услуга будет полезна нашим клиентам, - заявила директор по маркетингу мебельного центра Татьяна Амелина. — Мы решили адаптировать древние восточные знания к современным реалиям. Выбор мебели – важный и ответственный шаг для каждого человека, ведь он будет соприкасаться с ней каждый день. Если помимо традиционных консультаций наш клиент захочет прибегнуть к не совсем традиционным методам, мы будем только рады ему в этом помочь».
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