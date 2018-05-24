Президент Pro-Vision принял участие в In2 Innovation Summit

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Президент агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications Владимир Виноградов обсудил тенденции PR-отрасли с ведущими представителями индустрии в рамках конференции In2 Innovation Summit, а также принял участие в церемонии вручения международной премии SABRE Awards в регионе EMEA. Мероприятие состоялось 23 мая в Национальном морском музее Амстердама.

In2 Innovation Summit – авторитетный форум специалистов по маркетинговым коммуникациям, ежегодно проводящийся по инициативе аналитического издания The Holmes Report. В ходе конференции представители крупнейших PR-агентств Европы, Ближнего Востока и Африки знакомятся с лучшими практиками использования инновационных технологий продвижения. Частью деловой программы саммита также является вручение премии SABRE Awards – главной и наиболее значимой награды в области брендинга и репутационного менеджмента.

В этом году аналитики The Holmes Report и эксперты мирового PR-сообщества высоко оценили работу Pro-Vision сразу по нескольким направлениям. Агентство вошло в список 250 крупнейших коммуникационных компаний мира в глобальном рейтинге The Holmes Report и было признано одним из пяти лучших игроков индустрии на территории России и стран СНГ. Кроме того, реализованный компанией проект по улучшению «жилищных условий» обитающих в Москве скворцов бы отмечен премией In2 SABRE Awards 2018 в номинации «PR Agency Employee Program».

«Для компании, работающей в сфере коммуникаций, крайне важно участвовать в жизни отрасли и обмениваться опытом с коллегами из других стран. Зарубежные конференции, такие как In2 Innovation Summit, способствуют более интенсивной синергии профессионалов рынка и открывают его представителям доступ к самым эффективным инструментам и технологиям продвижения. Мы открыты к инновациям и готовы применять их в российских условиях», – говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.