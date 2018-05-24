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С 18 по 20 мая в Петербурге состоялся третий ежегодный фестиваль художественной татуировки Tattoo Show 2018

Четверг, 24 Мая 2018 08:47
С 18 по 20 мая в Петербурге состоялся третий ежегодный фестиваль художественной татуировки Tattoo Show 2018 Фото из открытых источников

В течение трех дней мастера художественной татуировки создавали произведения искусства на телах своих моделей, чтобы побороться за победу в одной из номинаций, а посетители могли понаблюдать за процессом и, возможно, присмотреть мастера для собственной татуировки.

 

В течение трех дней мастера художественной татуировки создавали произведения искусства на телах своих моделей, чтобы побороться за победу в одной из номинаций, а посетители могли понаблюдать за процессом и, возможно, присмотреть мастера для собственной татуировки. В рамках фестиваля было заявлено 15 номинаций: в 11 из них представлены уже зажившие работы, а в 4 – свежие, созданные от начала до конца в один из дней фестиваля. 

 

В фестивале приняло участие 105 мастеров, что значительно меньше прошлых фестивалей (170 мастеров – в 2016 году, 200 мастеров – в 2017 году), за счет такого решения организаторы смогли повысить качество работ, представленных на мероприятии. В состав участников в этом году вошли 70 приглашенных тату-виртуозов и еще 35 организаторы отобрали из заявок на конкурсной основе. Шоу посетило около 2000 человек, на суд жюри было представлено 350 работ всевозможных стилей и размеров. 

 

В первый день между мэтрами реалистичной татуировки Василием Суворовым и Ильей Фоминых впервые за историю фестиваля прошла битва за первенство, темой которой подписчики события выбрали «Черепа». Мастерство художники показывали, творя с натуры.

 

В рамках номинаций, в которых рассматривались только свежие работы, были отмечены:

 

Best of Friday (лучшая работа пятницы) - Евгений Диков (Симферополь), Виталий Гусев (Омск) и Юлия Синицына (Екатеринбург).

 

Best of Saturday (лучшая работа субботы) - Евгений Диков (Симферополь), Саша Zpoint (Москва) и Виктория Григорьева (Москва).

 

Best of Sunday (лучшая работа воскресенья) - Анна Крючкова (Санкт-Петербург), Владислав Колобов (Санкт-Петербург) и Юлия Синицына (Екатеринбург).

 

Best of Show - Василий Суворов и Алексей Лопатин (Екатеринбург).

 

Победитель номинации Best of Show Василий Суворов поделился впечатлениями от победы в главной номинации события: «Признание нашей нашей работы лучшей – огромная честь и доверие, которое оказало нам такое серьезное жюри. Спасибо. Всегда приятно быть в окружении мастеров такого уровня».

 

В номинацииGrand Prix рассматривались работы, победившие в 11 номинациях для заживших работ. 

 

«Участие в таком мероприятии позволило познакомиться и пообщаться с огромным количеством интересных людей и состоявшихся мастеров татуировки. Ну а награда в такой серьезной номинации с серьезными конкурентами – лучшее событие этого года» - рассказалобладатель Grand Prix Андрей Лукьянов.

 

Победителей Grand Prix и Best of Show определяли: Александр О’Харин (Россия), Лу Рубино (США), Арло Ди Кристина (США) и Ричард Беcтон (Великобритания).

 

Фестиваль завершился, но началась подготовка к следующему. Впереди есть целый год, чтобы пофантазировать, чем же удивит шоу в 2019 году.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости СанктПетербург
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