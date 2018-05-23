Руководство китайской островной провинции стремится привлекать таланты

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 16 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению, опубликованному на официальном веб-сайте Народного правительства пров. Хайнань (www.hainan.gov.cn), китайская островная провинция представила ряд инициатив по привлечению талантливых специалистов для реализации своей задачи - создания экспериментальной зоны свободной торговли, а в долгосрочной перспективе - и порта свободной торговли.
В соответствии с планом действий, одобренным провинциальным комитетом Коммунистической партии Китая в прошедшее воскресенье, цель властей Хайнаня - к 2020 году привлечь 200 000 талантливых специалистов в различных сферах, а к 2025 году это число должно достичь миллиона.
Развитие провинции требует большого числа высококлассных профессионалов, но острову по-прежнему не хватает ресурсов в данной сфере, отметил Лью Цигуй (Liu Cigui), партийный руководитель Хайнаня.
Ограничения доступа к регистрации места жительства на Хайнане будут смягчены для специалистов, прибывающих на остров из других регионов.
К примеру, специалисты, имеющие как минимум диплом об окончании двухгодичного колледжа и занимающие должность среднего уровня, смогут прописаться на острове по месту работы или проживания. Некоторые из них, включая аспирантов, бакалавров престижных китайских или зарубежных вузов, а также предпринимателей, смогут зарегистрироваться в любой точке Хайнаня.
Это означает, что они получат доступ к тем же программам покупки жилья, что и местные жители островной провинции, которая по праву может гордиться своей естественной зеленой средой.
Самым выдающимся талантам руководство провинции поможет в приобретении жилья, организации обучения детей и трудоустройстве супругов.
В апреле власти Китая анонсировали план по превращению острова Хайнань в экспериментальную зону свободной торговли и поддержке Хайнаня в постепенном и стабильном продвижении создания порта свободной торговли.
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