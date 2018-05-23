10 лайфхаков по поиску работы

Фото из открытых источников

Если только вы не ищите работу продавцом в магазине на углу, придется постараться, чтобы работа мечты стала реальностью. И в этом помогут советы наших экспертов.

1. Отличайтесь

На объявления о вакансиях в крупных компаниях часто приходят сотни резюме. Конкурс в некоторых отраслях может составлять более тысячи кандидатов на место. Неудивительно, что можно подходить по всем параметрам, и при этом затеряться в толпе других соискателей. Как сделать так, чтобы вас заметили? Включаем креативность!

Дизайнер Мигель Рато решил привлечь внимание работодателей, создав свое резюме в виде молочного пакета. В графе «ингредиенты» он указал программы, с которыми работал, в скобках указал «калорийность», т.е. уровень знания программы, а в разделе «питание» указал сферы, в которых у него был опыт. Стоит ли говорить, что его резюме не затерялось в стопке других – ведь в стопку оно и не могло поместиться!

2. Позиционируйте себя экспертом

Даже если у вас сравнительно небольшой опыт, но у вас есть чем поделиться о сфере своей деятельности (будь это маркетинг, закупки, Java программирование или что-то другое) заявите об этом во всеуслышание. Идеальной платформой для профессионального самопиара является LinkedIn, который, к сожалению, недоступен в России. Но есть немало других каналов: ведение блога, статьи для СМИ (хотя бы для локальных, небольших), экспертные комментарии на профессиональных форумах, обсуждения в соцсетях. В идеале ваша цель – привлечь внимание хедхантеров, чтобы искали не вы, а вас. Но даже если этого не случится, раздел «Публикации» прибавит веса вашему резюме.

3. Умный поиск на Adzuna

Вместо того, чтобы тратить кучу времени переходя с одного сайта поиска работы на другой, можно воспользоваться поиском вакансий на Adzuna.ru где собрано около 2 с половиной миллионов вакансий с более ста сайтов по трудоустройству, начиная с крупных федеральных сайтов, таких как HH или Superjob и заканчивая множеством специализированных и региональных сайтов. Adzuna отличается от других агрегаторов вакансий минимальным количеством рекламы, удобными фильтрами и продвинутой статистикой. Можно также настроить рассылку интересующих вас вакансий.

4. Нетворкинг

Еще наши дедушки и бабушки говорили «не имей сто рублей, а имей сто друзей». Сто рублей с тех пор совершенно обесценились, а вот совет приобрести сто друзей остается актуальным. Подумайте какой способ расширения сети профессиональных контактов подойдет именно вам: участие в конференциях, выставках, членство в профессиональных клубах и ассоциациях, где проходят регулярные ивенты, активность в соцсетях. Ищите знакомства – и онлайн и офлайн – с теми, от кого зависит трудоустройство в компанию вашей мечты: с руководителями, HR-менеджерами, рекрутерами. Наконец, не стоит думать, что только близкие друзья могут помочь вам получить хорошую работу, потому что одного «блата» часто бывает недостаточно. Контакты скорее открывают возможность быть замеченным, стать реальным кандидатом, в отличии от сотен других, приславших свое резюме. Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью и к малознакомым людям.

5. Переделывайте свое резюме под каждую вакансию

Прочитайте внимательно объявление о вакансии. Что важно для работодателя? Какие навыки и опыт прежде всего востребованы? Сосредоточьтесь на 5-7 самых важных требованиях и сделайте так, чтобы открыв ваше резюме и (или) сопроводительное письмо, работодатель увидел, как вы отвечаете этим требованиям. Не страшно, если вы не дотягиваете по 1-2 требованиям из этого списка, обычно это можно обыграть, указав смежные навыки и опыт. Помните, что рекрутеры зачастую тратят несколько секунд для того, чтобы решить стоит ли связываться с соискателем, и потому важно, чтобы соответствие требованиям вакансии бросалось в глаза и было расписано детально.

6. Достижения, а не обязанности

Постройте свое резюме (и сопроводительное письмо) сфокусировавшись на своих профессиональных достижениях, а не на повседневных обязанностях. Конечно, информация о задачах, которые вы решали и об уровне ответственности уместна, но гораздо больше работодатель хочет увидеть, чего вы смогли достичь.

7. Обучитесь новым навыкам

Этот совет особенно актуален для тех, кто остался без работы. Появляется больше свободного времени, часть которого можно инвестировать в получение новых знаний и навыков. Нет, речь не идет о получении второго высшего (хотя возможно для кого-то и это подходящий вариант). В эпоху узкой специализации требуется гораздо меньше времени, чтобы обучиться чему-то новому. А интернет позволяет еще больше сэкономить время (и деньги). На сегодняшний день существует масса образовательных онлайн-платформ, которые позволят в короткие сроки приобрести ценные навыки и знания.

Особенно хочется выделить ресурс Курсера — Coursera.org, созданный профессорами Стэнфордского университета, предлагает платное и бесплатное дистанционное обучение в ведущих мировых вузах. А тем, кто хочет обучиться программированию в сжатые сроки с углублением в узкую специализацию, стоит посмотреть предложения на Udacity. Из российских платформ достойны упоминания Национальный открытый университет «Интуит» (Intuit.ru) , просветительский проект «Лекториум» (Lektorium.tv) и «Открытое образование» (Openedu.ru)

8. Если не можете найти работу, создайте работу

Фриланс или удаленная работа становится ответом для всё большего числа профессионалов. В США по данным за 2017 год, 36% рабочей силы приходится на фриланс. В странах ЕС по официальным данным Евростата число фрилансеров достигло 58 миллионов. В России удаленная работа только набирает обороты. Но если вы хорошо знаете английский язык, ничто не мешает вам работать в удаленных проектах на западные компании. Тем более что зарабатывать вы будете скорее всего больше, чем на обычной работе. Правда, продолжительность проектов сильно отличаются (от 1-2 дня до нескольких лет) и в начале обычно сложно находить заказчиков. Поэтому начинать стоит с небольших проектов в дополнение к основной работе. Относительно ресурсов для удаленной работы: для большинства подойдет Upwork.com. Если вы профессионал экспертного уровня в IT или финансах, вас заинтересует TopTal.com. А менеджерам среднего и высшего звена со степенью MBA или PhD рекомендуем Talmix.com

9. Подтяните английский или выучите другой иностранный язык

Соискатели с хорошим английским по-прежнему редкость на российском рынке труда. Согласно исследованию EF, результаты которого опубликованы в Российской газете, Россия занимает 38-ое место в мире по уровню владения английским, уступая большинству европейских стран. Российские работодатели не только видят в знании иностранных языков преимущество при отборе на вакансии, но и готовы за него доплачивать. Так, согласно недавно проведенному исследованию Adzuna, хорошо владеющие английским языком получают в среднем на 8 тысяч рублей в месяц выше среднего, а знание немецкого, французского и итальянского оценивается еще выше. Детальнее о востребованности языков можно прочитать на Adzuna.ru

10. Будьте честны

Наш совет – будьте честны и не добавляйте в резюме знания и опыт, которых у вас нет. Опытные рекрутеры часто способны увидеть фальшивку, но даже если неправда и пройдет разок-другой незамеченной, в долгосрочной перспективе ложь принесет гораздо больше неприятностей.