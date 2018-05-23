В Португалию прямыми рейсами TAP Portugal — летом и в бархатный сезон

Португальский туроператор «Лузитана Сол» начал продажу туров с прямыми авиаперелетами в Лиссабон и на Мадейру, а также отдельно предлагает авиабилеты.
Компания «Лузитана Сол» забронировала у национального португальского воздушного перевозчика TAP Air Portugal авиабилеты в Португалию и адаптировала популярные летние программы туров ко времени прилета и вылета рейсов. Билеты по льготной стоимости продаются одновременно с туром и отдельно.
О рейсах TAP Portugal, вылетающих из а/п Домодедово в Портела:
вылеты с 1 июля по 28 октября по субботам и воскресеньям;
рейс Москва — Лиссабон: 07:15 – 11:10;
рейс Лиссабон — Москва: 23:10 − 06:25;
в стоимость входит багаж до 23 кг (1 шт.) и ручная кладь до 8 кг (1 шт.), а также есть более дешевые тарифы только с ручной кладью.
Для туров с отдыхом на Мадейре предоставляются билеты с удобным временем вылета и возвращения из а/п Портела.
Продажа билетов ведется через сайт и в офисах туроператора, который гарантирует цену, указанную на сайте. Наличие билетов отображается в таблице по мере поступления в продажу.
Туроператор предлагает экскурсионные программы я с авиабилетами на рейсы ТАП Португал до Лиссабона:
«Две столицы — Лиссабон и Порту!» — на 8 или 7 дней. Города проживания — Лиссабон, Порту.
«Португалия страна чудес и сказок!» — на 11 или 10 дней. Места проживания — Лиссабон, Порту, Португальская Ривьера.
«Удивительная Португалия» — 10, 14 или 17 дней. Места проживания — Лиссабон, Порт, Мадейра.
Подробная информация о турах с вылетом из Москвы размещена на официальном сайте туроператора.
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