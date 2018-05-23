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В Португалию прямыми рейсами TAP Portugal — летом и в бархатный сезон

Среда, 23 Мая 2018 10:23
В Португалию прямыми рейсами TAP Portugal — летом и в бархатный сезон Фото из открытых источников

Португальский туроператор «Лузитана Сол» начал продажу туров с прямыми авиаперелетами в Лиссабон и на Мадейру, а также отдельно предлагает авиабилеты.

 

Компания «Лузитана Сол» забронировала у национального португальского воздушного перевозчика TAP Air Portugal авиабилеты в Португалию и адаптировала популярные летние программы туров ко времени прилета и вылета рейсов. Билеты по льготной стоимости продаются одновременно с туром и отдельно.

 

О рейсах TAP Portugal, вылетающих из а/п Домодедово в Портела:

 

вылеты с 1 июля по 28 октября по субботам и воскресеньям;

рейс Москва — Лиссабон: 07:15 – 11:10;

рейс Лиссабон — Москва: 23:10 − 06:25;

в стоимость входит багаж до 23 кг (1 шт.) и ручная кладь до 8 кг (1 шт.), а также есть более дешевые тарифы только с ручной кладью.

 

Для туров с отдыхом на Мадейре предоставляются билеты с удобным временем вылета и возвращения из а/п Портела.

 

Продажа билетов ведется через сайт и в офисах туроператора, который гарантирует цену, указанную на сайте. Наличие билетов отображается в таблице по мере поступления в продажу.

 

Туроператор предлагает экскурсионные программы я с авиабилетами на рейсы ТАП Португал до Лиссабона:

 

«Две столицы — Лиссабон и Порту!» — на 8 или 7 дней. Города проживания — Лиссабон, Порту.

«Португалия страна чудес и сказок!» — на 11 или 10 дней. Места проживания — Лиссабон, Порту, Португальская Ривьера.

«Удивительная Португалия» — 10, 14 или 17 дней. Места проживания — Лиссабон, Порт, Мадейра.

Подробная информация о турах с вылетом из Москвы размещена на официальном сайте туроператора.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Португалия
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