Venus Medtech получит долевые инвестиции от DCP Capital для ускоренного развития технологии сердечных клапанов и ее международной коммерциализации

Фото из открытых источников

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 16 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Venus Medtech сообщила о заключении окончательного инвестиционного соглашения с DCP Capital. Инвестиции будут использованы Venus Medtech для ускоренной модернизации и интернационализации существующих клапанных продуктов, поддержки быстрого перехода к этапу клинических исследований новой технологии лечения заболеваний с применением митрального/трехстворчатого клапана и обеспечения прочного фундамента для выхода компании на международный рынок сердечных клапанов.

По мере роста экономики и старения населения растет и число случаев сенильных кальцинозных аортальных пороков сердца. В скором времени это заболевание станет основной причиной клапанных пороков в Китае. Широко распространенные сегодня хирургические процедуры замены аортального клапана (SAVR) сопровождаются высоким риском операционных травм и медленным постоперационным восстановлением. Большинство пациентов старшего возраста не способны выдержать подобное хирургическое вмешательство. По результатам 16-летней разработки технология транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) постепенно превратилась в общераспространенный метод лечения аортальных пороков сердца по всему миру. Согласно текущим данным, процедура TAVR показана как минимум 500 000 пациентов в Китае, но большинство из них до сих пор не проходят лечение. В дополнение к аортальному пороку сердца распространены и заболевания митрального и трехстворчатого клапанов. По приблизительным подсчетам, число пациентов с тяжелой формой митральной недостаточности (MR) и трикуспидальной регургитации (TR) в Китае превышает 10 миллионов, однако процент хирургического лечения таких заболеваний - менее 2%. Терапевтический рынок в данной сфере демонстрирует особенно многообещающий потенциал.

Компания Venus Medtech на протяжении многих лет работает над исследованием, разработкой и коммерциализацией медицинских устройств для лечения пороков сердечных клапанов. Компания располагает более чем 300 патентами на клапанные технологии по всему миру и уже обеспечила полноценную строжайшую защиту своих прав интеллектуальной собственности. Первый продукт TAVR, созданный компанией, - это чрескожная интервенциональная система аортального клапана VenusA-Valve. Данная разработка является первым интервенциональным искусственным клапаном, в апреле 2017 года одобренным Административным управлением по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов КНР. В результате была создана новая эпоха интервенциональной кардиологии в Китае, а система VenusA-Valve стала образцом высококлассных инновационных медицинских устройств, разработанных китайскими специалистами.

Компания Venus Medtech располагает прочными позициями в сфере лечения пороков сердечных клапанов. VenusP-Valve, транскатетерный легочный клапан, представляет собой первый в мире саморасширяющийся клапан легочной артерии. Данный продукт успешно имплантирован 178 пациентам 27 медицинских центров в почти 20 странах и регионах мира. Компания уже завершила процесс регистрационного исследования в Китае, а в скором времени подойдет к концу и аналогичная процедура в ЕС. По прогнозам, власти КНР и Евросоюза одобрят регистрацию продукта в 2019 году. Кроме того, Venus Medtech планирует использовать полученные инвестиции для ускоренной разработки устройств для замены митрального и трехстворчатого клапана. Ожидается, что в 2019 году компания перейдет к этапу клинических испытаний таких устройств и в течение 5 лет нарастит потенциал для развития своей деятельности в сфере сердечных клапанов.

Соучредитель и главный исполнительный директор Venus Medtech Эрик Цзи (Eric Zi) отметил: «Мы очень рады получить DCP в качестве долгосрочного ценного партнера. Это сотрудничество позволит нам извлечь преимущества из 25-летнего успешных инвестиционных проектов, реализованных командой DCP во главе с г-ном Дэвидом Лью (David Liu) в Китае. В частности, мы планируем использовать значительный опыт партнера в сфере инвестиций/ сделок приобретения, а также его способности в сфере управления портфельными активами для ускоренного расширения Venus Medtech».

«DCP рада получить возможность инвестировать средства в Venus Medtech, - отметил исполнительный председатель компании Дэвид Лью. - Нас глубоко впечатлил потенциал превосходной управленческой команды этой компании, их обширные возможности в технологической сфере и глубокие знания отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности в полной мере использовать нашу сеть и опыт, дабы помочь Venus Medtech перейти к новому этапу развития».

«Руководство деятельностью Venus Medtech осуществляет управленческая команда с масштабным видением и острым чувством социальной ответственности. Для нас большая честь стать партнерами подобного предприятия и помочь им превратиться в мощного игрока на глобальном рынке медицинских устройств», - добавил управляющий директор DCP Уэйн Ван (Wayne Wang).

Полученные средства будут направлены на развитие НИОКР, производства и расширение сети продаж Venus Medtech с целью стимулирования дальнейшего развития компании.

Эксклюзивным финансовым консультантом в рамках этой сделки выступит Haoyue Capital.

О компании Venus Medtech:

Venus Medtech является ведущим китайским разработчиком сердечных клапанов. Деятельность фирмы с головным офисом в Национальной зоне развития высоких технологий г. Ханчжоу ориентирована на разработку искусственных кардиоваскулярных клапанных систем передового мирового уровня с возможностью их коммерческого применения. Компания уже преуспела в создании таких продуктов как в Китае, так и по всему миру.

Venus Medtech прилагает все усилия для научно-исследовательской деятельности и дважды становилась пионером в производстве моделей новых клапанных систем: транскатетерной клапанной системы и саморасширяющейся транскатетерной системы легочного клапана (VenusP-Valve). Начиная с 2013 года, компания получила инвестиции от Qiming Venture Partners, Sequoia China и Goldman Sachs.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.venusmedtech.com

О компании DCP:

DCP Capital («DCP») является ведущей частной инвестиционной компанией, специализирующейся на проектах в Большом Китае. Команда DCP ранее руководила частными инвестиционными проектами KKR и Morgan Stanley в Поднебесной и располагает обширнейшим опытом успешной работы в данной сфере. За последние 25 лет специалисты DCP обеспечили успешное заключение целого ряда сделок и поспособствовали становлению многих отраслевых лидеров, включая Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group, Tarena International Inc. Сочетая глобальные инвестиционные перспективы и обширную региональную сеть, команда DCP сумела накопить глубокие знания об отрасли и развить мощный операционный потенциал. В качестве долгосрочного инвестора, использующего стратегию стоимости, DCP специализируется на создании длительных взаимовыгодных партнерств с портфельными компаниями и поддержке инициатив по созданию дополнительной стоимости.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Элизабет (Elizabeth), +86-10-5272-3096, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.