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Live Nation Entertainment учредила фонд Women Nation Fund для инвестирования музыкального бизнеса под женским руководством

Вторник, 22 Мая 2018 14:10
Live Nation Entertainment учредила фонд Women Nation Fund для инвестирования музыкального бизнеса под женским руководством Фото из открытых источников

 БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ (BEVERLY HILLS), Калифорния, 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Live Nation Entertainment учредила Women Nation Fund - первичный инвестиционный фонд, ориентированный на бизнес-предприятия в музыкальной отрасли под руководством женщин. Цель создания нового фонда Live Nation - предоставить доступ к ресурсам и капиталу компании женщинам-предпринимателям, до сих пор недостаточно представленным в сфере организации концертов, фестивалей и прочих мероприятий. Официальное заявление об учреждении фонда сегодня сделал президент и главный исполнительный директор Live Nation Майкл Рапино (Michael Rapino).  

 

По его словам, «являясь лидером отрасли живых музыкальных представлений, мы хотим внести значимый вклад в решение этой проблемы, изменить динамику и обеспечить равноправие для всех участников сегмента. Women Nation Fund - это первый шаг к предоставлению женщинам и начинающим предпринимателям новых возможностей в музыкальном бизнесе».

 

«Число женщин в экосистеме развлекательной отрасли крайне мало, но особенно заметно это в музыкальной индустрии, - прокомментировала д-р Стейси Смит (Stacy Smith), основатель и директор программы обеспечения инклюзивности им. Анненберга (Annenberg Inclusion Initiative) при Университете Южной Калифорнии. - Одним из основных путей к обеспечению гендерного равенства является финансирование женщин-предпринимателей.  Я восхищаюсь лидерскими начинаниями Live Nation и их решимостью использовать собственные ресурсы для создания реальных изменений».

 

Команда Women Nation Fund будет выявлять, финансировать и наращивать число фестивалей, мероприятий и промоушн-кампаний, проводимых под руководством женщин во всех уголках земного шара. Все предприятия, подающие заявки на получение финансирования из фонда, должны быть учреждены женщинами и ориентированы на деятельность по организации концертов и фестивалей, а также менеджмент концертных площадок. В состав оценочной комиссии Women Nation войдут опытные женщины-руководители Live Nation: Анна Сьолунд (Anna Sjolund) (один из управляющих директоров и главный промоутер Live Nation Sweden), Эми Корбин (Amy Corbin) (промоутер C3), Вирджиния Дэвис (Virginia Davis) (основатель G Major Management), Эми Хоув (Amy Howe) (главный операционный директор Ticketmaster), Лэсли Оленик (Lesley Olenik) (вице-президент Touring), Маура Гибсон (Maura Gibson) (президент  Frontgate Ticketing), Кэлли Чаппел (Kelly Chappel) (вице-президент Touring) и Кэрри Дэвис (Carrie Davis) (главный директор по коммуникациям). Выбранные фондом предприятия получат доступ к таким ресурсам Live Nation, как стратегический консалтинг, отраслевые контакты и наставничество в различных направлениях и функциональных сферах бизнеса.

 

Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие в Women Nation Fund посетите веб-сайт: https://womennationfund.livenation.com/

 

О компании Live Nation Entertainment

 

Live Nation Entertainment (код NYSE: LYV) - ведущая мировая компания отрасли живой концертной деятельности, в состав которой входят безусловные лидеры рынка: Ticketmaster, Live Nation Concerts и Live Nation Sponsorship. Для получения дополнительной информации посетите www.livenationentertainment.com.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/691413/WOMEN_NATION_FUND.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация Live Nation для представителей СМИ: Кэрри Дэвис (Carrie Davis), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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