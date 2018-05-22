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Два комплекта Kamaretread DA4S переданы клиентам для тестовой эксплуатации

Вторник, 22 Мая 2018 11:22
Два комплекта Kamaretread DA4S переданы клиентам для тестовой эксплуатации Фото из открытых источников

Завод ООО «КаМаРетрэд» передал комплекты восстановленных шин потенциальным заказчикам для тестовой эксплуатации в августе и декабре 2017 года. Шины 275/70 R22.5 Kamaretread DA4S на каркасах ЦМК шин КАМА  показали отличные эксплуатационные результаты по итогам промежуточного отчёта на начало апреля 2018 года. 

 

На предприятиях г. Нижнекамск и г. Казань на ведущие оси городских пассажирских автобусов были установлены два комплекта из четырёх шин Kamaretread DA4S. Важно отметить, что условия эксплуатации продукции ООО «КаМаРетрэд» в этих городах значительно отличается: разное качество дорожного полотна, интенсивность и график маршрутов транспорта.

 

Фактический пробег Kamaretread DA4S, эксплуатируемых с августа 2017 года автобусом НЕФАЗ-5299-30-31 предприятия ООО «Нижнекамское ПАТП», составил 65400 км с износом 49% и остатком 8,7 мм начального протектора. Пробег шин, установленных в декабре прошлого года на автобус НЕФАЗ-5299-30-32 казанского МУП «ПАТП №4», составил 44200 км с износом 24% и остатком 13 мм начального протектора. Номинальная глубина протектора тестируемых шин - 17 мм.  

 

«В итоге прогнозируемая ходимость восстановленных шин, установленных на автобус нижнекамского предприятия, может составить до 120 тыс. км., а эксплуатируемых в г. Казань - до 190 тыс. км. Это в целом является превосходным показателем даже для новых ЦМК шин любых брендов, предназначенных для комплектации городских автобусов. На текущий момент эксплуатационные тесты продолжаются», - сообщил начальник отдела продвижения ЦМК шин ТД «Кама» Рустем Мухлисов. 

 

ООО «КаМаРетрэд» представляет собой современный завод по восстановлению грузовых ЦМК шин методом холодной наварки протектора на основе новейших технологий, нацеленных на существенное увеличение их ходимости и срока службы. С 1 мая 2018 года срок гарантии на выполненные работы был увеличен до 2х лет, что только подтверждает высокое качество выпускаемой продукции, не уступающей по своим характеристикам новым шинам.

 

«Полученные результаты только доказывают, что восстановленные шины способны достичь показателей пробега аналогичных новым. При этом продукция «КаМаРетрэд» более выгодна по стоимости, и обеспечивает высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности», -  отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу. 

 

ООО «КаМаРетрэд», совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Marangoni S.p.A. (Италия), является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено новейшее оборудование фирмы Marangoni S.p.A. Высококачественные протекторные ленты и материалы, используемые при восстановлении шин, также поставляются итальянским партнером. Технология производства имеет 4 стадии контроля качества на входе – в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин, а также контроль качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент продукции – 35 товарных позиций, 15 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5 до 24 дюймов. 

 

KAMA TYRES – шинный комплекс, который объединяет 11 предприятий ПАО «Татнефть» и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями   - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. География экспортных поставок включает 48 стран мира. 

 

Торговый дом «Кама» - генеральный дистрибьютор шинной продукции, производимой предприятиями шинного комплекса KAMA TYRES.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги шины
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