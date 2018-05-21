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Компания Спортконцепт подписала трехлетнее соглашение о партнерстве с международной федерацией хоккея и компанией Инфронт

Понедельник, 21 Мая 2018 14:10
компания Спортконцепт подписала трехлетнее соглашение о партнерстве с международной федерацией хоккея и компанией Инфронт Фото из открытых источников

18 мая 2018 года в Копенгагене российская компания СпортКонцепт подписала трехлетнее соглашение с Международной федерацией хоккея (IIHF) и с 2019 года будет производить и поставлять одежду и атрибутику для всех команд- участниц чемпионата мира.

 

Второй стороной соглашения выступила компания Инфронт (Infront) – эксклюзивный медиа- и маркетинг-партнер Международной федерации хоккея (IIHF) и чемпионата мира по хоккею. Компания Инфронт выбрала СпортКонцепт в качестве партнера по мерчандайзингу для самого масштабного ежегодного спортивного события среди зимних видов спорта.

 

СпортКонцепт уже является одним из значимых игроков в сфере спортивного маркетинга, поставляя экипировку и атрибутику Клубам и Федерациям различных видов спорта. В сфере хоккея – это клубы Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР). Являясь официальным партнером ФХР по поставке атрибутики и экипировки, СпортКонцепт также сопровождает производство известного бренда Красная Машина - дочернего предприятия Федерации. Ключевым преимуществом компании является наличие собственного производства на территории России – несколько фабрик по производству одежды и экипировки.

 

Комментируя новый контракт, Глава департамента по зимним видам спорта Инфронт Бруно Марти подчеркнул огромный потенциал нового партнерства.

 

«На протяжении последних лет в тесном сотрудничестве с Международной федерацией хоккея мы значительно расширили ассортимент официальной атрибутики для чемпионата мира. За достаточно короткий срок мы прошли большой путь, а в этом году СпортКонцепт представил нам четкое видение того, как совместно усилить направление мерчендайзинга и поднять его на принципиально новый уровень. Сотни тысяч болельщиков, каждый год приезжающих на чемпионат мира, и есть та движущая сила спроса – они готовы покупать памятные сувениры и атрибутику высокого качества. После серьезной и тщательной оценки различных предложений компания Инфронт совместно с Международной федерацией хоккея пришли к выводу, что партнерство с компанией СпортКонцепт – это то, что нужно для будущего».

 

СпортКонцепт придёт на смену действующему на нынешнем чемпионате поставщику – шведской компании НеХ (NeH), которая реализовывала это право с 2011 года на протяжении семи последних турниров.

 

«Для СпортКонцепт это партнерство высочайшего уровня. Для нас большая честь, что Международная федерация хоккея доверила нам такое важное событие, - прокомментировал заключение соглашения Генеральный директор СпортКонцепт Эдуард Синельников, - и мы гордимся тем, что среди предложений известных международных компаний наше оказалось лучшим. Этот контракт – важная ступень не только для нашей компании, но и для всего российского рынка – впервые российская компания стала партнером одного из самых глобальных международных ежегодных турниров – чемпионата мира по хоккею! Уверены, что обеспечим исполнение контракта на высшем уровне. Хоккей – игра, особенно любимая в нашей стране и нам не терпится удивить болельщиков всего мира новой яркой коллекцией фанатской атрибутики». 

 

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель также выразил слова поддержки:

 

«Мы рады приветствовать СпортКонцепт в качестве партнера. Уверены, что компания продолжит развивать эту перспективную категорию бизнеса и найдёт новые способы предоставить болельщикам возможность выразить поддержку не только любимым командам, но и самому чемпионату!» 

 

В 2019 году Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии (Братислава и Кошице), в 2020 – в Швейцарии (Цюрих и Лозанна), а в 2021 – в Белоруссии и Латвии (Минск и Рига). СпортКонцепт будет официальным партнером по мерчендайзингу для каждого из этих Чемпионатов.

 

Чемпионаты мира привлекают в среднем от 450 до 750 тысяч зрителей в зависимости от вместимости арен, и более миллиарда болельщиков смотрят матчи по телевизору.  

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости бизнес
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