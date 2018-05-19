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СХД Infortrend прошли сертификацию Milestone, подтвердив свои высочайшие показатели скорости, производительности и качества

Суббота, 19 Мая 2018 10:19
СХД Infortrend прошли сертификацию Milestone, подтвердив свои высочайшие показатели скорости, производительности и качества Фото из открытых источников

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 11 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) рада сообщить, что продукты Infortrend EonStor DS 1016R Gen2 и EonStor GSe Pro 3016 успешно прошли сертификацию на соответствие Milestone XProtect Corporate 2017 R3 и способны предоставлять поддержку интерактивным и архивным базам данных в системах видеонаблюдения с использованием XProtect® VMS (ПО для управления видеофайлами).

 

Системы Infortrend, оснащаемые гибридными дисками (SSD/HDD) корпоративного класса и характеризующиеся высокой производительностью, способностью поддерживать свыше 1 000 камер разрешением 1080Р, колоссальной емкостью на уровне свыше 4 ПБ, беспроводной конструкцией с полноценной защитой RAID для максимальной надежности, а также простотой к техническом обслуживании, прошли тестирование в качестве платформы для записи и архивирования видеофайлов в сочетании с системой Milestone XProtect® VMS. Результаты испытаний показали, что решение Infortrend EonStor DS 1016R Gen2 способно поддерживать 540/1080/1440 камер (в зависимости от их разрешения) в процессе прямой записи видео посредством SAN, а система EonStor GSe Pro 3016 поддерживает 1000 камер с разрешением 1080P, обеспечивая архивирование данных через NAS.

 

«Мы очень рады, что Infortrend удалось удовлетворить строгие стандарты сертификации Milestone для высокопроизводительных решений NVR. Компания Milestone Systems является мировым лидером в сфере разработки программного обеспечения для IP-видеонаблюдения на базе открытых платформ, а прохождение этой сертификации гарантирует, что системы, созданные с использованием наших продуктов и XProtect®, способны обеспечивать высочайшую скорость, производительность и качество записи и архивирования видеоматериалов», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.

 

Нажмите здесь для получения дополнительной информации о наших решениях для контроля безопасности, здесь - для дополнительных сведений о линейке EonStor DS 1000 Gen2 или здесь, чтобы узнать больше о линейке ЕonStor GSe Pro 3000.

 

О компании Milestone Systems

 

Milestone Systems - ведущий мировой провайдер открытого программного обеспечения для IP-видеонаблюдения. Компания предоставляет простое в использовании и многофункциональное программное обеспечение для управления видеоматериалами, которое уже успешно применяется в более чем 100 000 проектах по всему миру. Продукты Milestone XProtect® созданы с использованием открытой архитектуры и совместимы с большим числом IP-камер, декодеров и цифровых видеорегистраторов, чем решения любого другого производителя. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.milestonesys.com.

 

О компании Infortrend

 

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.

 

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc., Уилсон Сун (Wilson Sung), Тел.: +886-2-2226-0126 8300, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov), Тел.: +886-2-2226-0126 8309, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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