Maecenas Fine использует систему World-Check от Thomson Reuters для устранения рисков финансовых преступлений

Фото из открытых источников

СИНГАПУР, May 16, 2018/PRNewswire/ -- Maecenas Fine Art, первая в мире блокчейновая площадка по торговле предметами искусства, внедрила технологию World-Check от Thomson Reuters в целях соблюдения требований "дью-дилидженс" и устранения рисков финансовых преступлений. Метод World-Check будет интегрирован в блокчейновую инвестиционную платформу Maecenas.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689879/Maecenas_Thomson_Reuters_Logo.jpg )

Thomson Reuters World-Check представляет собой хорошо структурированную базу аналитической информации о лицах и организациях, входящих в группу повышенного риска. Широко применяемая финансовыми учреждениями и крупными корпорациями по всему миру, система World-Check поддерживает процессы юридической экспертизы по принципам "знай своего клиента" и "риски третьих лиц". Данная технология помогает выявлять угрозы и риски, связанные с санкциями, организованной преступностью, мошенничеством, отмыванием денег, коррупцией и взяточничеством, а также с использованием рабского труда и неплатежеспособностью суверенного государства.

"Мы стремимся позиционировать Maecenas в качестве мирового лидера финансовой деятельности в сфере искусства, и уверены, что внедрение World-Check в нашу платформу в полной мере соответствует данной цели", - отметил Марсело Гарсия Касил (Marcelo García Casil), главный исполнительный директор Maecenas.

Директор по вопросам технологических рисков и нормативного соответствия Maecenas Хавьер Тамаширо (Javier Tamashiro) добавил: "Мы рады возможности совместно с Thomson Reuters предоставить нашим клиентам дополнительные гарантии использования эффективных средств скрининга возможных санкций и рисков AML в ключевых сегментах нашей деятельности".

Maecenas Fine Art

Maecenas Fine Art - первая в мире блокчейновая платформа инвестирования в объекты искусства. Торговая онлайн-площадка впервые позволяет инвесторам приобретать долевые права собственности на шедевры мирового искусства стоимостью в миллионы долларов, как если бы они были компанией из списка Fortune 500. При помощи блокчейновой технологии осуществляется токенизация произведений искусства с их разделением на более мелкие финансовые единицы, которые в последствии продаются на онлайн-платформе.

Thomson Reuters

Thomson Reuters является ведущим мировым источником новостей и актуальной информации для бизнеса и профессионалов. Наши клиенты доверяют нам в вопросах предоставления аналитических данных, технологий и профессиональных знаний, необходимых им для поиска проверенных и надёжных решений. Вот уже более 100 лет компания успешно осуществляет свою деятельность в 100 странах мира. Акции Thomson Reuters котируются на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка. Для получения более подробной информации посетите http://www.thomsonreuters.com .

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/689879/Maecenas_Thomson_Reuters_Logo.jpg

Source:

Maecenas

Марк Гаррига (Marc Garriga), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , +65-9634-0710