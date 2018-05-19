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Maecenas Fine использует систему World-Check от Thomson Reuters для устранения рисков финансовых преступлений

Суббота, 19 Мая 2018 08:50
Maecenas Fine использует систему World-Check от Thomson Reuters для устранения рисков финансовых преступлений Фото из открытых источников

СИНГАПУР, May 16, 2018/PRNewswire/ -- Maecenas Fine Art, первая в мире блокчейновая площадка по торговле предметами искусства, внедрила технологию World-Check от Thomson Reuters в целях соблюдения требований "дью-дилидженс" и устранения рисков финансовых преступлений. Метод World-Check будет интегрирован в блокчейновую инвестиционную платформу Maecenas.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689879/Maecenas_Thomson_Reuters_Logo.jpg )

 

Thomson Reuters World-Check представляет собой хорошо структурированную базу аналитической информации о лицах и организациях, входящих в группу повышенного риска. Широко применяемая финансовыми учреждениями и крупными корпорациями по всему миру, система World-Check поддерживает процессы юридической экспертизы по принципам "знай своего клиента" и "риски третьих лиц". Данная технология помогает выявлять угрозы и риски, связанные с санкциями, организованной преступностью, мошенничеством, отмыванием денег, коррупцией и взяточничеством, а также с использованием рабского труда и неплатежеспособностью суверенного государства.

 

"Мы стремимся позиционировать Maecenas в качестве мирового лидера финансовой деятельности в сфере искусства, и уверены, что внедрение World-Check в нашу платформу в полной мере соответствует данной цели", - отметил Марсело Гарсия Касил (Marcelo García Casil), главный исполнительный директор Maecenas.

 

Директор по вопросам технологических рисков и нормативного соответствия Maecenas Хавьер Тамаширо (Javier Tamashiro) добавил: "Мы рады возможности совместно с Thomson Reuters предоставить нашим клиентам дополнительные гарантии использования эффективных средств скрининга возможных санкций и рисков AML в ключевых сегментах нашей деятельности".

 

Maecenas Fine Art  

Maecenas Fine Art - первая в мире блокчейновая платформа инвестирования в объекты искусства. Торговая онлайн-площадка впервые позволяет инвесторам приобретать долевые права собственности на шедевры мирового искусства стоимостью в миллионы долларов, как если бы они были компанией из списка Fortune 500. При помощи блокчейновой технологии осуществляется токенизация произведений искусства с их разделением на более мелкие финансовые единицы, которые в последствии продаются на онлайн-платформе.

 

Thomson Reuters  

Thomson Reuters является ведущим мировым источником новостей и актуальной информации для бизнеса и профессионалов. Наши клиенты доверяют нам в вопросах предоставления аналитических данных, технологий и профессиональных знаний, необходимых им для поиска проверенных и надёжных решений. Вот уже более 100 лет компания успешно осуществляет свою деятельность в 100 странах мира. Акции Thomson Reuters котируются на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка. Для получения более подробной информации посетите http://www.thomsonreuters.com .

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/689879/Maecenas_Thomson_Reuters_Logo.jpg 

 

Source:

Maecenas

 

Марк Гаррига (Marc Garriga), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +65-9634-0710

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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