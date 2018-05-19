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Большие данные содействуют процветанию туризма в международном историко-культурном центре – Датуне

Пятница, 18 Мая 2018 21:39
Большие данные содействуют процветанию туризма в международном историко-культурном центре – Датуне Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 11 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 26 апреля Китайская служба экономической информации (China Economic Information Service (CEIS)) при новостном агентстве «Синьхуа» обнародовала Индекс развития туризма в Датуне - городе, славящемся своим богатым историческим и культурным наследием.

 

Первый в мире индекс больших туристических данных городского уровня был создан путем совмещения технологии восприятия получаемой в реальном времени информации с особенностями естественного ландшафта и историко-культурными ресурсами Датуна. Индекс представляет собой своеобразную «обсерваторию» процветания регионального туризма и служит «барометром» для создания комплексного туристического центра мирового уровня.

 

Данные за первый квартал 2018 года показывают волнообразный рост показателей индекса с момента его первой публикации в сентябре 2017 года, что свидетельствует о благоприятных условиях и мощном потенциале развития туристической отрасли Датуна.  В частности, высокими темпами растет число китайских и зарубежных туристов, посещающих город в периоды праздников, что позволяет сделать вывод об отличной туристической пропускной способности и развитой сервисной инфраструктуре в городе.

 

Создание открытой городской среды обеспечивает значительное увеличение числа международных гостей Датуна, большинство из которых отмечает высокое удовлетворение качеством гостиничного сервиса и услуг на основных туристических объектах. «Datong Garden Hotel» уже снискал себе славу превосходного отеля среди туристов, приезжающих сюда из различных уголков земного шара.

 

В прошлом Датун представлял собой типичный шахтерский городок. После проведения 18-го Национального съезда Коммунистической партии Китая власти города приступили к оптимизации системы контроля за загрязняющими выбросами и внедрению экологически безопасных технологий добычи угля, а также методов альтернативной энергетики. На протяжении вот уже пяти лет подряд Датун занимает первое место в провинции Шаньси по качеству воздуха, что наглядно демонстрирует решимость руководства и жителей города в вопросах улучшения экологической ситуации. Имидж Датуна постепенно изменился: из «центра черных угольных шахт» от превратился в «город с голубыми небесами».

 

Датун вошел в число первых 24 городов, получивших официальный статус историко-культурных центров Китая, а его всемирно известное культурное наследие некогда могло составить конкуренцию древнему Риму. Процесс создания экологически чистой среды в старинном Датуне продвигается семимильными шагами. Объекты мирового исторического и культурного наследия - пещерные гроты Юньган, горный массив Хэншань и храмовый комплекс Сюанькун-сы, - служат «визитными карточками» Датуна. Используя свое богатейшее культурное наследие, в том числе и в виде первой Великой китайской стены и крепостей времен династии Мин, городу удалось создать уникальный туристический бренд - Национальный ландшафтный и исторический заповедник «Чанчэн-I». Датун может похвалиться потрясающими природными ресурсами - вулканическими массивами и каменными лесами. Здесь проводятся разнообразные культурные и туристические мероприятия - фестиваль фонарей во время Праздника весны, велосипедные туры по достопримечательностям и марафоны. Все это обеспечивает Датуну заметную привлекательность для международных туристов.

 

Ссылки на визуальные приложения: 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312051  

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312052   

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312053  

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Ши (Mr. Shi), +86-10-63074558

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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