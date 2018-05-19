GLOSFER и COINVIL создадут криптовалютную биржу на Филиппинах

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СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 10 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Одна из первых блокчейновых компаний Южной Кореи, GLOSFER, сообщила о заключении соглашения с фирмой COINVIL о совместном создании и управлении криптовалютной биржей на Филиппинах.

По условиям соглашения COINVIL учредит на Филиппинах специальную компанию, а GLOSFER создаст криптовалютную биржу и предоставит все решения, необходимые для ее функционирования.

Кроме того, GLOSFER и COINVIL совместно разработают политику безопасности и внедрят систему защиты, обеспечивающую прозрачность и безопасность торговой площадки.

«Филиппины станут крупнейшим рынком по торговле криптовалютами, объединяющим Европу и Азию, - отметил главный исполнительный директор COINVIL Парк Рехён (Park Rae-hyun). «Многие страны по всему миру уже демонстрируют свое одобрение филиппинской политики в данной сфере. Сочетание наших инфраструктурных и маркетинговых возможностей с решениями и опытом GLOSFER обеспечит нам значительные конкурентные преимущества. В дополнение к созданию биржи мы планируем реализовать и другие проекты на Филиппинах - например, учредить инвестиционный фонд для продвижения блокчейновой отрасли», - добавил г-н Парк.

«После подписания соглашения GLOSFER использует наши отраслевые решения и накопленный опыт, дабы принести положительные изменения на филиппинский криптовалютный рынок, - прокомментировал главный исполнительный директор GLOSFER Ким Тхэвон (Taewon Kim). - Меня очень воодушевляют открывающиеся перед нами возможности для бизнеса».

Для получения дополнительной информации обращайтесь к GLOSFER Co., Ltd. (+82-2-6478-7000/www.GLOSFER.com)

О компании GLOSFER

GLOSFER - ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/689618/GLOSFER_COINVIL_ICO_Exchange.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бина Чо (Bina Cho), креативный директор, Chris & Partners – партнер GLOSFER, +82-2-375-4620, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Хванг Минсён (Minseon Hwang), заместитель директора по вопросам бизнес-маркетинга, GLOSFER, +82-2-6478-7000, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.