Суббота 19 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Компания Gree принимает участие в выставке ARBS

Компания Gree принимает участие в выставке ARBS

Пятница, 18 Мая 2018 18:25
Компания Gree принимает участие в выставке ARBS Фото из открытых источников

СИДНЕЙ (SYDNEY), 9 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 мая в Сиднее стартовала крупнейшая в Австралии международная выставка оборудования кондиционирования воздуха, охлаждения и строительства - ARBS 2018. Являясь важнейшим отраслевым мероприятием в южном полушарии, ARBS 2018 собирает вместе множество известных компаний, предоставляя большому числу зарубежных потребителей отличную возможность познакомиться ближе с концепцией «Сделано в Китае» и полюбить китайские продукты.

 

Демонстрация энергосберегающих и экологичных технологий

 

Как правило, жара в Австралии стоит круглый год, поэтому система кондиционирования воздуха является самой важной частью здания. На фоне наблюдающегося в последние годы углубления мирового энергетического кризиса австралийское правительство постоянно ищет долгосрочные энергетические решения, продвигая строительство энергосберегающих зданий и производство экономичных кондиционеров воздуха. На этот раз чжухайская компания Gree Electric Appliances Inc. привезла на выставку свои экологичные кондиционеры, отвечающие потребностям австралийского рынка.

 

Одной из центральных новинок экспозиции Gree стал кондиционер. Этот агрегат разработан специально для зарубежного рынка. Он не только характеризуется превосходными показателями энергоэффективности, но и способен экономить до 70% энергии благодаря использованию трехмерной инверторной технологии (инверторный компрессор +инверторные внутренний и внешний блоки). Этот продукт имеют функцию поддержания температуры в помещении 8 градусов по Цельсию даже при отсутствии людей.  Кроме того, кондиционер способен обеспечивать контроль температуры на уровне до 0,1 градуса по Цельсию, оснащен многоуровневой системой фильтрации, функцией самоочистки, осушения воздуха и управления по сети Wi-Fi, а также характеризуется сверхнизким уровнем шума, за что заслужил высокие оценки от многих посетителей выставки.

 

Благодаря своим безусловным преимуществам, фотоэлектрический кондиционер воздуха - новый фаворит в области экологически безопасных технологий, - уже успел завоевать популярность во многих странах мира. Компания Gree также продемонстрировала собственное PV-решение, созданное с использованием технологий, защищенных правами интеллектуальной собственности. Солнечная энергия - экологический и возобновляемый энергоресурс, и в сочетании с кондиционеров воздуха решает проблему больших объемов энергопотребления. Фотоэлектрический кондиционер воздуха от Gree не только способен демонстрировать «нулевой электрический заряд», но и использует новый способ интеграции процессов генерации, потребления, хранения и управления электроэнергией. На сегодняшний день компания уже поставила свыше 5 500 фотоэлектрических устройств в 22 страны мира, способствуя внедрению энергоэффективных и эколоигчных технологий по всему земному шару.

 

В 2014 году Gree успешно разработала центробежный охладитель с магнитным подшипником, защищенный правами интеллектуальной собственности, став второй в мире компанией, располагающей технологией магнитно-подшипникового компрессора. Компания продемонстрировала свои технологические достижения на ARBS 2018. Магнитный подшипник способен стабильно функционировать на высокой скорости в безмасляной среде без механических потерь, что значительно сокращает расходы на последующее техническое обслуживание. Кроме того, в устройстве используется технология защитного выключения при возникновении нештатных ситуаций, что обеспечивает магнитному подвесному подшипнику мягкое безопасное снижение в условиях аварийного отключения энергии.  Этот агрегат может похвалиться одним из самых высоких в мире показателей охлаждающей способности - на уровне до 1 000 RT.  Показатель COP составляет 7,19, а IPLV - 12,06. Это самые высокие результаты в отрасли.

 

Глобализация концепции "Сделано в Китае"

 

«На протяжении многих лет наша компания прилагает усилия для превращения Gree во всемирно известный бренд и создания инновационных продуктов с передовыми технологиями», - отметил г-н Оуэн Ли (Owen Lee), заместитель генерального директора Gree Overseas Sales Company в ходе интервью. Gree удалось достичь значительных успехов в освоении зарубежных рынков. Продукция собственных торговых марок компании реализуется в более чем 160 странах и регионах мира. В некоторых регионах, характеризующихся сложными или специфическими климатическими условиями, Gree снискала расположение многих потребителей, благодаря высокому качеству своей продукции. Компания входит в число лидеров по доле рынка на Ближнем Востоке.

 

Благодаря своим передовым и независимым технологиям, Gree удалось выиграть тендер на реализацию проекта Phoenix Mart в США, а это значит, что на долю продукции китайских производителей придется самое большое в мире число пользователей фотоэлектрических кондиционеров воздуха. Более того, компания Gree стала победителем целого ряда тендеров на реализацию крупномасштабных зарубежных проектов, включая обустройство пакистанского порта Гвадар - одного из важнейших транспортных узлов инициативы «Пояс и путь», входящего в пятерку стратегических важных каналов для транспортировки энергоресурсов, - а также первый для Китая зарубежный проект создания линии сверхвысоковольтного напряжения на бразильской ГЭС Белу-Монти, проект прокладки железнодорожной магистрали, соединяющей Китай и Лаос, строительство Kantaya Center в Янгоне (Мьянма), создание крупнейшего в Омане коммерческого комплекса NAWRAS, проект крупнейшего в мире дизайнера женского белья Regina Miracle во Вьетнаме, строительство премиального жилого комплекса в австралийском Перте, проект строительства филиалов крупной розничной сети в Восточном Тиморе и крупного офисного здания Sudirman Suit в индонезийской Джакарте.

 

Компания Gree уверенно продвигается вперед к своей цели «Сделано в Китае, популярно во всем мире».

 

Ссылки на визуальные приложения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311925

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Го (Ms. Guo), тел.: 86 10 63074558

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Встреча прошла в резиденции российского президента Бочаров Ручей. Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще…
Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении английской Национальной службы здравоохранения. В больнице отказались раскрывать детали лечения,…
Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, как сообщает ТАСС, что Асад…

Читайте также
Девушки наденут порванные в неожиданном месте джинсы Девушки наденут порванные в неожиданном месте джинсы Джинсы, порванные на ягодицах, выпустил британский бренд одежды для женщин Pretty Little Thing. Странный предмет одежды, как сообщает издание The Independent, является уже не первым подобным в последнее время —…
Исаак Калина: 40000 камер наблюдения следят за безопасностью в столичных школах Исаак Калина: 40000 камер наблюдения следят за безопасностью в столичных школах По словам руководителя московского Депобразования Исаака Иосифовича Калины, в столице сосредоточены на достижении уровня идеальной защищенности в школах. С этой целью в таких учреждениях образования работают 40 тысяч видеокамер (17…
Препарат от остеопороза может улучшить здоровье сердца Препарат от остеопороза может улучшить здоровье сердца Препарат "Алендронат", применяемый для лечения остеопороза, может в заметной степени понижать риск смерти от обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. На этот факт обратили внимание ученые из Гонконга — пишет Journal of…
Суд арестовал дочь главы Северо-Западного Ростехнадзора Суд арестовал дочь главы Северо-Западного Ростехнадзора Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Елену Слабикову, которая, по сообщениям СМИ, является дочерью руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, также находящегося под арестом. Об этом в воскресенье…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Мост наш! Как строили Крымский мост

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Как проверить название фирмы для регистрации Как проверить название фирмы для регистрации
На сегодняшний день есть множество возможностей открыть собственную фирму. Однако есть и столько же нюансов, которые следует знать для того, чтобы вести свой бизнес успешно. В первую очередь он должен быть легальным, и для этого проводится регистрация фирмы благодаря чему компания сможет осуществлять свою деятельность…
Газ по трубам не пойдет пока не будет проложен газопровод Газ по трубам не пойдет пока не будет проложен газопровод
Современному человеку достаточно сложно прожить в некомфортных условиях. Поэтому различные отрасли промышленности направлены на расширение своих масштабов. Газ, вода, нефть и другие вещества и жидкости уже есть не только в каждом городе, но и во многих городских поселках, а также деревнях. Для того, чтобы обеспечить…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.