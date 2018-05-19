Компания Gree принимает участие в выставке ARBS

Фото из открытых источников

СИДНЕЙ (SYDNEY), 9 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 мая в Сиднее стартовала крупнейшая в Австралии международная выставка оборудования кондиционирования воздуха, охлаждения и строительства - ARBS 2018. Являясь важнейшим отраслевым мероприятием в южном полушарии, ARBS 2018 собирает вместе множество известных компаний, предоставляя большому числу зарубежных потребителей отличную возможность познакомиться ближе с концепцией «Сделано в Китае» и полюбить китайские продукты.

Демонстрация энергосберегающих и экологичных технологий

Как правило, жара в Австралии стоит круглый год, поэтому система кондиционирования воздуха является самой важной частью здания. На фоне наблюдающегося в последние годы углубления мирового энергетического кризиса австралийское правительство постоянно ищет долгосрочные энергетические решения, продвигая строительство энергосберегающих зданий и производство экономичных кондиционеров воздуха. На этот раз чжухайская компания Gree Electric Appliances Inc. привезла на выставку свои экологичные кондиционеры, отвечающие потребностям австралийского рынка.

Одной из центральных новинок экспозиции Gree стал кондиционер. Этот агрегат разработан специально для зарубежного рынка. Он не только характеризуется превосходными показателями энергоэффективности, но и способен экономить до 70% энергии благодаря использованию трехмерной инверторной технологии (инверторный компрессор +инверторные внутренний и внешний блоки). Этот продукт имеют функцию поддержания температуры в помещении 8 градусов по Цельсию даже при отсутствии людей. Кроме того, кондиционер способен обеспечивать контроль температуры на уровне до 0,1 градуса по Цельсию, оснащен многоуровневой системой фильтрации, функцией самоочистки, осушения воздуха и управления по сети Wi-Fi, а также характеризуется сверхнизким уровнем шума, за что заслужил высокие оценки от многих посетителей выставки.

Благодаря своим безусловным преимуществам, фотоэлектрический кондиционер воздуха - новый фаворит в области экологически безопасных технологий, - уже успел завоевать популярность во многих странах мира. Компания Gree также продемонстрировала собственное PV-решение, созданное с использованием технологий, защищенных правами интеллектуальной собственности. Солнечная энергия - экологический и возобновляемый энергоресурс, и в сочетании с кондиционеров воздуха решает проблему больших объемов энергопотребления. Фотоэлектрический кондиционер воздуха от Gree не только способен демонстрировать «нулевой электрический заряд», но и использует новый способ интеграции процессов генерации, потребления, хранения и управления электроэнергией. На сегодняшний день компания уже поставила свыше 5 500 фотоэлектрических устройств в 22 страны мира, способствуя внедрению энергоэффективных и эколоигчных технологий по всему земному шару.

В 2014 году Gree успешно разработала центробежный охладитель с магнитным подшипником, защищенный правами интеллектуальной собственности, став второй в мире компанией, располагающей технологией магнитно-подшипникового компрессора. Компания продемонстрировала свои технологические достижения на ARBS 2018. Магнитный подшипник способен стабильно функционировать на высокой скорости в безмасляной среде без механических потерь, что значительно сокращает расходы на последующее техническое обслуживание. Кроме того, в устройстве используется технология защитного выключения при возникновении нештатных ситуаций, что обеспечивает магнитному подвесному подшипнику мягкое безопасное снижение в условиях аварийного отключения энергии. Этот агрегат может похвалиться одним из самых высоких в мире показателей охлаждающей способности - на уровне до 1 000 RT. Показатель COP составляет 7,19, а IPLV - 12,06. Это самые высокие результаты в отрасли.

Глобализация концепции "Сделано в Китае"

«На протяжении многих лет наша компания прилагает усилия для превращения Gree во всемирно известный бренд и создания инновационных продуктов с передовыми технологиями», - отметил г-н Оуэн Ли (Owen Lee), заместитель генерального директора Gree Overseas Sales Company в ходе интервью. Gree удалось достичь значительных успехов в освоении зарубежных рынков. Продукция собственных торговых марок компании реализуется в более чем 160 странах и регионах мира. В некоторых регионах, характеризующихся сложными или специфическими климатическими условиями, Gree снискала расположение многих потребителей, благодаря высокому качеству своей продукции. Компания входит в число лидеров по доле рынка на Ближнем Востоке.

Благодаря своим передовым и независимым технологиям, Gree удалось выиграть тендер на реализацию проекта Phoenix Mart в США, а это значит, что на долю продукции китайских производителей придется самое большое в мире число пользователей фотоэлектрических кондиционеров воздуха. Более того, компания Gree стала победителем целого ряда тендеров на реализацию крупномасштабных зарубежных проектов, включая обустройство пакистанского порта Гвадар - одного из важнейших транспортных узлов инициативы «Пояс и путь», входящего в пятерку стратегических важных каналов для транспортировки энергоресурсов, - а также первый для Китая зарубежный проект создания линии сверхвысоковольтного напряжения на бразильской ГЭС Белу-Монти, проект прокладки железнодорожной магистрали, соединяющей Китай и Лаос, строительство Kantaya Center в Янгоне (Мьянма), создание крупнейшего в Омане коммерческого комплекса NAWRAS, проект крупнейшего в мире дизайнера женского белья Regina Miracle во Вьетнаме, строительство премиального жилого комплекса в австралийском Перте, проект строительства филиалов крупной розничной сети в Восточном Тиморе и крупного офисного здания Sudirman Suit в индонезийской Джакарте.

Компания Gree уверенно продвигается вперед к своей цели «Сделано в Китае, популярно во всем мире».

Ссылки на визуальные приложения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=311925

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Го (Ms. Guo), тел.: 86 10 63074558