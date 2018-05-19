НР2К 2017: рейтинг Pro-Vision снова вырос

Фото из открытых источников

Группа компаний Pro-Vision укрепила свои позиции в Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К). По итогам 2017 года агентство поднялось в нем сразу на 3 пункта, заняв 11 место и вновь подтвердив звание одного из самых открытых и стабильно развивающихся игроков индустрии.

Объявление результатов состоялось в ходе торжественной церемонии, прошедшей 16 мая в Общественной палате Российской Федерации.

НР2К составляется с 2013 года. В рейтинге 2017 года приняли участие 75 компаний из 14 регионов страны. Оценка деятельности организаций осуществлялась в соответствии с уникальной методологией, в основе которой лежат такие показатели, как объемы бизнеса, профессиональный опыт, цитируемость в СМИ, и квалификация персонала.

«Попадание в рейтинг НР2К, безусловно, является мощным стимулом для всей нашей команды, – говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. – Мы также рады отметить ежегодное увеличение количество участников рейтинга. Это говорит о том, что наша индустрия выходит на совершенно новый уровень».