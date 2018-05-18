Волонтерское движение "За чистый Крым 2018!"

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Благотворительный Фонд "Наследие Крыма" приглашает добровольцев, граждан РФ, не имеющих противопоказаний к физической работе, в возрасте от 18 до 60 лет для работы и отдыха на Южном берегу Крыма в город Алушту на летний период с 1 июня по 15 сентября.

Добровольцам предоставляется бесплатное трехразовое горячее питание в столовой, проживание в санатории, а также экскурсии в горы. График работы: три дня работы через два выходных, 8-часовой рабочий день.

Обязанности: санитарная уборка набережной и улиц г. Алушты, уход за зелеными насаждениями и другие работы по обеспечению чистоты и порядка в курортном городе. Минимальный срок заезда-14 дней. Можно на все лето. Билеты волонтеры покупают самостоятельно. (Билеты лучше покупать заранее, т.к. они могут подорожать).