Открытие LUX* Grand Gaube после реновации ознаменовало начало новой эры

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PORT LOUIS, Mauritius, March 15, 2018/PRNewswire/ -- Отель LUX* Grand Gaube был заново открыт в этом месяце, а его первые гости с энтузиазмом обсуждают его исключительность.

Пройдите в просторный вестибюль: там вас ожидает ошеломляющий вид на искрящийся океан и фотогеничный Плоский остров на горизонте. Номер сьют покорит вас восхитительным и утонченным дизайном, и продуманным до мелочей комфортом с вдохновляющими тропическими штрихами. Келли Хоппен в самом деле сотворила чудо, позволив гостям почувствовать себя в отеле как дома, перенеся их в необычный мир, отражающий видение архитектора Жана-Франсуа Адама на современное, но всегда актуальное проживание у Индийского океана.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654705/LUX_Grand_Gaube_Lobby_Entrance.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654704/LUX_Grand_Gaube_Bodrum_Blue.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654709/LUX_Grand_Gaube_Romantic_Junior_Suite.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654703/LUX_Grand_Gaube_Inti_Restaurant.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654702/LUX_Grand_Gaube_Palm_Court_Bar.jpg )

Во всех комнатах, люксах и виллах открывается великолепный вид на море и просторные террасы, некоторые с ваннами на открытом воздухе или открытыми верандами на солнечной стороне, окруженные частными бухтами. Каждая комната отеля укомплектована матрасами Sleeptight и постельным бельем из египетского хлопка наивысшего качества для полноценного отдыха и сна. Благодаря большим дверям пространство наполнено солнечным светом, а удобная гардеробная оформлена в стиле лофт. Спальня цвета морской волны дополнена оригинальными деталями, которые дарят ощущение второго дома, навроде растений с сочными мясистыми листьями в керамических горшках. Африканские корзины ручной работы, плетеные журнальные столики и гладкие полы обеспечивают максимальный комфорт. Геометрические цветные изразцы привносят индивидуальность в графическое оформление ванных комнат, в которых установлены ванны в викторианском стиле, сделанные на заказ. Высококлассный номер - это двухэтажная вилла LUX*, восхитительно сочетающая в себе оригинальный современный дизайн и классический элегантный стиль ретро-шика, где прекрасно разместится семья из четырех человек.

Шесть ресторанов, семь баров, многие из которых обладают совершенно уникальным стилем для Маврикия. Наслаждайтесь ласковым солнышком или звездным светом через стеклянный потолок ресторана Palm Court и почувствуйте легкий бриз от лагуны. Отведайте блюда, приготовленные в технике à la minute на семи демонстрационных кухнях, разбросанных по залу, утопающему в зелени. Вы можете разместиться на уютных скамейках или у кухонных островках, каждый столик имеет сногсшибательный вид на океан. Будь то завтрак или ужин, посетителей Удовольствие, смех и farniente (ит. ничегонеделание) являются воодушевляющими национальными забавами. Оригинальные коктейли из рома текут рекой в атмосферном уголке для взрослых. Просто поднимитесь в бар на дереве Tree House, где на выбор предлагается 88 видов рома и креольских блюд, приготовленных на древесных углях. Или же вы можете утолить свою жажду коктейлями и прохладительными напитками в баре "French Kiss", который находится в причудливом винтажном фургоне Citroën H.

Оздоровительный центр - это просто рай для тех, кто желает расслабиться, привести себя в порядок или зарядиться бодростью, занимаясь спортом. Авторские методы ароматерапии от Ширли Пейдж-только в спа- центре LUX* Me. Эксклюзивное масло для тела Cellulight и процедура Enlightened Woman (Просветленная Женщина) восстановят естественные ритмы организма и подарят умиротворение будущим матерям. Carita Haute Beauté представила в Париже свою престижную высокоэффективную антивозрастную косметику для ухода за кожей и процедуры, направленные на ее регенерацию, сочетая микротоковые, ультразвуковые и светодиодные технологии.

Первый курорт на Маврикии имеет также маникюрный салон Essie, а еще аутентичный барбершоп - перед вами Лондонский Murdock и его фирменное влажное бритье, стильная стрижка бороды и усов. Специализированная оздоровительная программа также доступна на курорте благодаря Карману Беди, практикующему телесную терапию и НЛП (нейролингвистическое программирование). Камран - учитель медитации и инструктор по пилатесу. Медитация под руководством тренера помогают организму высвободить напряжение, а тренировка Барре и новая программа пилатеса (MOTR) дает нагрузку на все тело, помогая развивать баланс и осознанность.

Талантливая французская художница из Лондона, Камилла Валала, создала удивительное произведение искусства в стиле поп-арт в ресторане Beach Rouge. На территории всего курорта спрятаны граффити персонажа Гоузоу, написанные французским уличным художником, известным под именем Джейс. Попробуйте отыскать все изображения Гоузоу, ведь созданные вручную граффити уже стали культовыми в Европе, Африке, Китае и регионе Индийского океана.

LUX* считает, что роскошь сегодня означает чувство свободы и личное пространство. Новыми для отеля стали падл-теннис, бар G&T 100 Club, ресторан Veggie Heaven и кафе Beach Bento - заведения предлагают изобретательный подход к развлечению гостей, также как и кофейня Café LUX*, кафе-мороженое ICI, телефонные будки Phone Home, спа-центр LUX* Me, Дерево Желаний, флагманский проект Tread Lightly, Арт- галерея Junk Art Gallery, бар Aperitivo, лавка Panama Hat, студия Photofanatics и библиотека Wanderlust.

В каждой детали на курорте чувствуется индивидуальность - и в этом не последняя заслуга выдающихся сотрудников отеля. Фантастическая команда курорта наполнена энергией творчества и истинного энтузиазма, ориентирована на искусство приема гостей по самым высоким стандартам гостиничного дела. Все запросы гостей удовлетворяются с энтузиазмом, команда помогает гостям всеми возможными способами. LUX* Grand Gaube распахнул свои двери - здесь вас ждет мир удовольствий.

visit our online media centre [https://www.luxresorts.com/en/about-us/media-centre/all-releases ]

LUX* Resorts & Hotels предоставляет людям возможность насладиться жизнью, предлагая совершенно новый подход к роскоши - более легкий, более яркий отдых. LUX* предоставляет возможность получить потрясающие впечатления в самых разных местах: на пляже, в городе или на природе.

На курортах LUX* мы ценим каждый момент: на протяжении вашего пребывания у нас вы получите незатейливые, новые и полные эмоций впечатления. Каждое мгновение и событие в LUX* спроектированно таким образом, чтобы помочь нашим гостям наслаждаться жизнью, превращая обычный отдых в истинно экстраординарный, включая свежий, обжаренный на острове натуральный кофе, кафе мороженое в ретро стиле, индивидуально подобранные спа-программы, импровизированные кинопоказы на пляже и поп-ап рестораны.

В сети LUX* представлены следующие курорты: LUX* Belle Mare, Маврикий; LUX* Le Morne, Маврикий; LUX* Grand Gaube, Маврикий; LUX* South Ari Atoll, Мальдивы;LUX* Saint Gilles, остров Реюньон, LUX* Tea Horse Road Lijiang, провинция Юньнань, Китай и LUX* Tea Horse Road Benzilan, провинция Юньнань, Китай. Отели LUX* Tea Horse Road Lijiang и Benzilan являются первым двумя из шести роскошных бутик-отелей на новом захватывающем маршруте, который позволит гостям открыть для себя легенды Древнего чайного пути.

Новые отели, открытие которых планируется в скором будущем: LUX* Al Zorah, Объединенные Арабские Эмираты; LUX* North Male Atoll, Мальдивы; LUX* Bodrum, Турция; LUX* Dianshan Lake, Китай; LUX* Phu Quoc, Вьетнам; LUX* Grand Baie, Маврикий и LUX* Organic Escapes, Чэнду, Китай.

Другие отели, работающие под управлением LUX* Resorts & Hotels: Tamassa, Bel Ombre, Маврикий; Merville Beach, Grand Baie, Маврикий и Hôtel Le Récif, остров Реюньон, а также Ile des Deux Cocos, Маврикий - частный райский остров..

100% БЕР ЕЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В LUX* RESORTS & HOTELS

Беззаботный и яркий отдых не обязательно должен наносить урон окружающей среде. И не без помощи наших гостей нам это удается. Мы в сети LUX* понимаем, что должны уделять особое внимание местам, где находятся наши курорты, и всей окружающей среде в целом, поэтому мы стремимся максимально компенсировать выброс продуктов сгорания на каждом наше курорте и в каждом отеле LUX*. Мы просим гостей передать 1 евро в день для 100% компенсации выброса продуктов сгорания на протяжении их отдыха. Это небольшая сумма, которая может значительно повлиять на ситуацию.

www.luxresorts.com [http://www.luxresorts.com ]

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/654705/LUX_Grand_Gaube_Lobby_Entrance.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/654704/LUX_Grand_Gaube_Bodrum_Blue.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/654709/LUX_Grand_Gaube_Romantic_Junior_Suite.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/654703/LUX_Grand_Gaube_Inti_Restaurant.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/654702/LUX_Grand_Gaube_Palm_Court_Bar.jpg

Source:

LUX* Grand Gaube

Контакт для прессы: Axelle Mazery - Group Public Relation Relations Manager E: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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