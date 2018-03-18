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«Зелёные» технологии - основа светлого будущего: китайский производитель Gree «озаряет» Милан

Воскресенье, 18 Марта 2018 21:53
«Зелёные» технологии - основа светлого будущего: китайский производитель Gree «озаряет» Милан Фото из открытых источников

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- 13 марта по местному времени, в рамках проходящей в итальянском Милане крупнейшей европейской выставки профессионального холодильного оборудования MCE Expo-2018, состоялась презентация системы локального управления энергоресурсами и Интернетом IEMS (Local Energy and Internet Management System) от компании Gree. Разработчик системы познакомил мир со своими ключевыми «зелёными» технологиями и открыл новую главу в истории китайского интеллектуального производства в мировой столице моды. 

 

Процесс зелёного развития проложил путь к экологичному способу существования, и Китай продолжает оптимизировать структуру энергетики, увеличив долю экологически чистых ресурсов на 6,3 процентных пункта за последние пять лет. Энергетические технологии приобретают всё большее распространение в быту. Компания Gree, производящая интеллектуальную технику, резко выделяется среди своих конкурентов в эпоху качественно-ориентированной революции своим стремлением превратить Китай и весь мир в место с голубыми небесами, зелёными полями и кристально чистыми реками.

 

По словам помощника генерального директора подразделения зарубежных продаж Gree Уильяма Чжао, Система локального управления энергоресурсами и Интернетом G-IEMS (Local Energy and Internet Management System) способна обеспечивать полную автономность благодаря использованию фотоэлектрического инверторного кондиционера воздуха Gree с прямым приводом в сочетании с солнечным энергогенератором, аккумулятором и другими возобновляемыми источниками энергии. В дополнение к безопасности, надёжности и эффективности эта система открывает потребителям доступ к более экологичному и комфортному образу жизни. На сегодняшний день, фотоэлектрические инверторные кондиционеры воздуха Gree с прямым приводом реализуются в 22 странах мира. Эта система широко применяется на заводах, в школах, офисных зданиях, супермаркетах, выставочных залах, отелях и других объектах.

 

Первый в мире фотоэлектрический инверторный центробежный охладитель с прямым приводом представляет собой независимую разработку компании Gree. Агрегат получил престижную премию холодильной промышленности UK RAC, что сделано Gree первым китайским предприятием, удостоенным этой высокой награды. В ходе презентации главный исполнительный директор Klima-therm Роберто Малоцци отметил, что система G-IEMS демонстрирует весьма обширные перспективы практического применения. «В ходе нашего трёхлетнего сотрудничества я смог воочию наблюдать широкие технологические возможности и продуманность стратегии корпоративного развития компании Gree, и поэтому я абсолютно уверен в потенциале G-IEMS.  Я уверен, что внедрение этой системы окажет положительное влияние на окружающую среду Европы и даже всего мира», - прокомментировал г-н Малоцци. 

 

Компания Gree является образчиком современной эпохи, наглядно демонстрирующим процесс трансформации Китая из производственного центра в новатора и интеллектуального лидера. Как однажды заметила президент Gree Дун Минчжу, руководство компании надеется, что созданные Поднебесной «зелёные» технологии получат дальнейшее распространение в мире и поспособствуют энергосбережению.

 

Повышение степени экологической ответственности имеет непосредственное значение для счастливого существования людей по всему земному шару. На протяжении многих лет компания Gree направляет все свои усилия на разработку базовых «зелёных» технологий, что уже помогли расширить масштабы «зелёного» потребления в Италии. По прогнозам, в 2018 году доля холодильного оборудования линейки Gree R32 на местном рынке возрастёт до 30%, а возможно и превысит эту отметку. В ходе текущей сессии MCE Expo система G-IEMS заложила новую основу для энергосетей будущего.

 

Являясь одним из ведущих китайских новаторов, компания Gree принимает на себя ответственность за экологически устойчивое развитие и демонстрирует твёрдое намерение создавать светлое будущее для следующих поколений. Как говорится в видеоролике Gree Glory, «достигать того, что другим не под силу - вот основа нашей корпоративной концепции. Триумф Gree озаряет путь в будущее».

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), +86-20-83107576

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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