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Xbox и Дэвид Смит поставили новый МИРОВОЙ РЕКОРД ГИННЕСА™ для полёта человека-«пушечного ядра»

Воскресенье, 18 Марта 2018 20:59
Xbox и Дэвид Смит поставили новый МИРОВОЙ РЕКОРД ГИННЕСА™ для полёта человека-«пушечного ядра» Фото из открытых источников

ТАМПА (TAMPA), Флорида, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Дэвид "Пуля" Смит побил свой собственный МИРОВОЙ РЕКОРД ГИННЕСА , преодолев наибольшее расстояние в качестве человека-«пушечного ядра» в честь презентации новой игры Xbox -Sea of Thieves.

 

 

Дэвид поднялся в воздух на 195 футов, вылетев из пиратского бластера Xbox - пушки длиной 34 фута. Рекорд был поставлен на Стадионе Реймонда Джеймса. Напомним, что предыдущий МИРОВОЙ РЕКОРД ГИННЕСА также был поставлен Смитом с результатом 193,8 футов. Дэвид находился в воздухе около пяти секунд и приземлился на специальную воздушную подушку. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию этого события на канале Mixer Xbox Channel. Поклонники подбадривали Смита мотивирующими комментариями на протяжении этого чрезвычайно увлекательного и интерактивного процесса.

 

Игра Sea of Thieves будет доступна владельцам Xbox Game Pass с 20 марта, когда все любители пиратов смогут воспользоваться собственными пушками для завоевания вражеских кораблей. Залезайте в пушку, выберите цель, подожгите фитиль и наслаждайтесь полётом! Предзаказ Sea of Thieves уже открыт в Microsoft Store. Всех геймеров ждёт яркое приключение в фантастическом мире пиратов, опасностей и новых открытий - и всё это в формате 4K и HDR!

 

С другими потрясающими рекордами в мире гейминга можно ознакомиться в книге Мировые рекорды Гиннеса-2018: геймерское издание.

 

Контактная информация для представителей СМИ: Эрика Теллер (Erica Teller), 212-774-6829, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/654056/SOT_Human_Cannonball_Launch_Broll.mp4

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654051/Sea_of_Thieves_Human_Cannonball_Launch_Xbox.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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