JA Solar третий год подряд получает знак Тор Brand PV от EUPD Research

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ПЕКИН (BEIJING), 15 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (код Nasdaq: JASO), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сегодня сообщила о присуждении ей знака «Top Brand PV-2018» от ведущей международной фирмы в сфере рыночных исследований и консалтинга EuPD Research. Этот знак вручается компании уже в третий раз подряд, начиная с 2016 года.

EuPD Research пользуется высокой репутацией в европейской фотоэлектрической отрасли. На основании комплексного опроса отраслевых компаний и конечных потребителей их продукции фирма EuPD Research присуждает наиболее выдающимся производителям собственный знак качества. Результаты опроса служат важным критерием при выборе высококачественных фотоэлектрических продуктов потребителями. Являясь обладателем патента PERC, компания JA Solar предоставляет высокопроизводительные изделия и превосходный клиентский сервис, завоевавшие высокую репутацию у клиентов на европейском рынке.

Вице-президент JA Solar г-н Цао Бо (Cao Bo) прокомментировал: «JA Solar продолжает удерживать лидерские позиции на рынках различных стран Европы, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Швейцарию и Австрию. Кроме того, компания сумела войти в число самых предпочтительных партнёров для региональных дистрибьюторов и крупных монтажных организаций. В дальнейшем мы продолжим модернизировать технологии и оптимизировать сервисные решения, предоставляя своим клиентам высоконадёжные солнечные модули и превосходное обслуживание».

О компании JA Solar

Основанная в 2005 году компания JA Solar специализируется на создании солнечных модулей с высокими показателями преобразования энергии, надёжности и коэффициента отдачи. Предприятие располагает 11 производственными базами по всему земному шару и осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах мира. По состоянию на конец 2017 года совокупный объём поставок продукции JA Solar превысил 27 ГВт, что составляет 10% от общего объёма мирового рынка.

Контактная информация для представителей СМИ:

Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun),

86-010-63611888 x1698

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