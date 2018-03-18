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Специалисты по автономному вождению из разных стран мира совместно создадут беспилотные автомобили в китайском Гуйяне

Воскресенье, 18 Марта 2018 18:39
Специалисты по автономному вождению из разных стран мира совместно создадут беспилотные автомобили в китайском Гуйяне Фото из открытых источников

ГУЙЯН (GUIYANG), Китай, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Около 30 специалистов в области автономного вождения и 10 инструкторов из 12 стран мира собрались в городе Гуйян в юго-западном Китае, чтобы принять участие в совместной программе, стартовавшей 9 марта. По информации от департамента пропаганды Гуйянского городского комитета КПК инициатива под названием «Move it Hackthon» предполагает создание и тестирование двух беспилотных автомобилей на дорогах Китая в течение пяти дней.

 

В рамках «Move it» были также запущены открытый смарт-завод под названием Czone и платформа международного сотрудничества. Регистрация участников первого международного конкурса технологий автономного вождения «Move it» уже стартовала.

 

«Move it» - глобальная инициатива сообщества специалистов в области автономного вождения, ориентированная на разработку, производство и продвижение новейших автотехнологий. «Move it Hackathon» - первое оффлайновое начинание сообщества, реализуемое с целью совместного преодоления наиболее распространённых проблем в сфере автономного вождения. Все разработанные решения будут доступны для всех, что позволит сократить сроки создания и внедрения инноваций беспилотных автомобилей и расширить масштабы применения современных технологий.

 

Инженеры и инструкторы, принимающие участие в этой программе сотрудничества, представляют ведущие предприятия и университеты, занимающиеся проблемами автономного вождения. Программа предполагает выполнение таких задач, как преобразование технологий управления по проводам, оптимизацию алгоритмов, монтаж и ввод концептуального беспроводного автомобиля в эксплуатацию, проведение семинаров с инструкторами и другие активности. Инженеры применят технологию автомобиля с прямолинейным ЧПУ непосредственно на месте и создадут базовое шасси для такого транспортного средства. Система автоматического вождения будет установлена и отрегулирована на полноразмерном автомобиле с целью последующего отслеживания и обхода препятствий при помощи дифференциальной GPS-системы или лазерного радара, а также для внедрения функций распознавания жестов регулировщиков дорожного движения. Завершающим этапом программы станет сборка и отладка беспилотных автомобилей с последующим проведением групповых соревнований.

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: 86-10-63074101 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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