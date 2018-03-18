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Xiaozhu.com и agoda сообщили о начале стратегического партнёрства в целях повышения качества обслуживания туристов по программам «хоумстей»

Воскресенье, 18 Марта 2018 17:40
Xiaozhu.com и agoda сообщили о начале стратегического партнёрства в целях повышения качества обслуживания туристов по программам «хоумстей» Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущая и самая быстро развивающаяся китайская платформа аренды комнат в квартирах Xiaozhu.com сообщила о заключении стратегического партнёрского соглашения с международным сервисом резервирования жилья agoda, входящей в состав Booking Holdings. Компании будут сотрудничать в вопросах составления рейтингов, внедрения технологических и сервисных инноваций, брендинга и маркетинга, используя свой опыт работы на различных рынках с целью повышения качества обслуживания туристов, путешествующих по программам совместного проживания и пребывания в семьях. На первом этапе партнёрства стороны будут совместно использовать имеющиеся ресурсы, что позволит увеличить число размещённых на каждой платформе объявлений до 100 000. 

 

agoda является одной из самых быстро развивающихся онлайн-платформ для планирования путешествий и предоставляет своим гостям из всех уголков земного шара выбор их 1,8 млн. туристических объектов. С момента выхода на рынок Китая в 2015 году agona вошла в число самых популярных ресурсов для бронирования проживания среди китайских туристов, путешествующих за границу, а также для иностранцев, посещающих Китай.

 

Как пояснил региональный управляющий директор платформы Спенсер Лоу (Spencer Low), «это партнёрство предлагает альтернативу традиционным отелям в Поднебесной и принесёт выгоду туристам, ищущим более самобытные варианты жилья. Совместно Xiaozhu и agoda будут предоставлять удобный доступ к объектам размещения с различными привилегиями. Одним из таких преимуществ станет гибкая возможность совместного проживания в более просторных объектах для путешествующих семей или групп друзей, а другим - дополнительные варианты для деловых путешественников, желающих чувствовать себя в поездке не менее комфортно, чем в собственном доме. Кроме того, на наших платформах доступны варианты размещения на любой вкус и кошелёк. Мы уверены, что сочетание обширных познаний Xiaozhu о китайском рынке и опыта agona в вопросах ОТА позволят нам повысить качество обслуживания и уровень удовлетворённости туристов».

 

Соучредитель и главный исполнительный директор Xiaozhu Чэнь Чи (Chen Chi) также отметил, что объединение усилий двух лидеров рынка обеспечит обеим сторонам взаимную выгоду. Всемирный успех agoda, и особенно опыт деятельности в странах Азии, послужит стимулом для глобализации Xiaozhu. «На фоне стремительного роста популярности выездного туризма среди китайцев, а также увеличения потока путешественников, приезжающих в Поднебесную, платформам аренды жилья и проживания в семьях необходимо предоставлять высококачественный сервис своим клиентам. Поэтому Xiaozhu наращивает темпы сотрудничества с нашими отраслевыми партнёрами», - прокомментировал г-н Чэнь.

 

С момента выхода на зарубежный рынок в 2017 году число объектов размещения на платформе Xiaozhu значительно возросло и на сегодняшний день клиенты портала имеют доступ к вариантам в более чем 100 зарубежных городах, с особым акцентом на наиболее популярных направлениях вроде Японии и Таиланда. По данным «Отчёта о результатах исследования китайской экономики взаимопомощи   за 2017-2018 гг.», обнародованного в феврале этого года Nanfang Daily, Nanfang+ APP и iMedia Research, платформа Xiaozhu заняла первое место в рейтинге конкурентоспособности отрасли хоумшеринга.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/653639/Xiaozhu.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ши Паньлань (Panlan Shi), +86-185-2258-1743, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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