Воскресенье 18 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Ambrosus и Gvanga на страже вашего здоровья (интеграция АМВ)

Ambrosus и Gvanga на страже вашего здоровья (интеграция АМВ)

Воскресенье, 18 Марта 2018 15:41
Ambrosus и Gvanga на страже вашего здоровья (интеграция АМВ) Фото из открытых источников

ZUG, Швейцария, March 14, 2018/PRNewswire/ -- Онлайн площадка для покупки/продажы товаров Gvanga начала принимать криптовалюту Амбер (АМВ) для приобретения сельхозпродуктов, чьё качество гарантированно блокчейном Амброзус. Амбер используется для проверки происхождения информации относительно качества товаров.

 

Маркетплейс изначально верифицирует информацию о фермерах прежде чем они могут принимать Амбер, и криптовалютный платёж проводится только по поступлении информации о качестве проданного товара. Амбер впоследствии используется фермерами для использования экосистемы Амброзус.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg )

 

"Био", "Эко", "Органик", "Натур" - что же на самом деле скрывается за яркими этикетками и как простому покупателю не потеряться в море маркетинговой информации и уж тем более не попасться на удочку недобросовестных продавцов? Как показывает практика, многие потребители не склонны доверять красивым словам и предпочитают самостоятельно убедиться в достоверности информации  об экологичности и безопасности товаров. Но на деле оказывается, что сделать это не так то просто. И здесь на помощь покупателям приходит совместный проект двух динамично развивающихся IT-компаний, AMBROSUS и GVANGA.

 

Амбросус - швейцарский стартап, целью которого является изменение цепей поставок, обеспечение их прозрачности, безопасности и контроля посредством внедрения экосистемы, объединяющей в себе технологии блокчейн, инновационные сенсорные разработки, информационные базы данных, интегрированные в систему "умных" контрактов и привязанных к ним Амбер токенов (AMB). Система использует серию подключенных к интернету биодатчиков, которые отслеживают все этапы поставок товаров, в первую очередь продуктов питания и фармацевтической продукции, гарантируя их качество и сохранность,  Gvanga.com - международная рекламная платформа - маркетплейс, на котором покупатели и продавцы могут находить друг друга напрямую, минуя посредников. Интерактивные сервисы портала помогают продавать товары и услуги, объекты недвижимости и авто, искать и находить работу или бизнес партнеров со всего мира. На сегодняшний день аудитория Gvanga составляет сотни тысяч пользователей из более чем 140 стран мира, говорящих на 7 языках. Важной особенностью платформы является возможность конвертировать цены предложений в режиме онлайн в более чем 35 мировых валют, в том числе и в популярные криптовалюты, включая Амбер.  

 

Сертифицированные товары всегда пользуются большим доверием и покупательским спросом на рынке. Основываясь на этом факте, бонусная программа от Ambrosus предполагает передачу в режиме реального времени дополнительной информации о сертификатах качества и выгодна обеим сторонам сделок, заключаемых между пользователями Gvanga. С одной стороны, она позволяет покупателям убедиться в том, что стандарты качества продукции, являющейся объектом сделки, соблюдены и соответствуют заявленным. С другой, поощряет добросовестных продавцов (поставщиков) путем начисления им бонусов в виде Amber токенов за продажу сертифицированной продукции. Тем самым существенно снижается фактор риска и неопределенности, а также вероятность мошенничества, и колесо фортуны виртуальной торговой площадки поворачивается всегда в пользу участников бонусной программы. И даже, если вы сознательно приобретаете кота в мешке, то точно знаете, где/когда/из чего сделан этот мешок и что написано в ветеринарном свидетельстве кота. И что немаловажно, без дополнительных финансовых и временных затрат.

 

Подтверждение соответствия осуществляется на добровольной основе по инициативе продавца. При этом могут предоставляться документы как добровольной, так и обязательной  сертификации (например, ИСО, ТР ТС, ГОСТ Р и др.). Как итог, заключаемые сделки становятся более прозрачными, а объект сделки - персонализированным. Особенно это актуально для тех видов продукции, использование которых сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья людей, среди которых главное место занимают продукты питания.

 

Следует отметить, что данный проект является одним из многих направлений, где могут быть применены разработки Ambrosus. Например, они могут использоваться на стратегическом, тактическом и оперативном уровне для решения таких актуальных вопросов логистики, как внедрение безопасных цепочек поставок, обеспечение прозрачности доставки и распределения продукции, исключение проникновения на рынок фальсифицированной или контрабандной продукции, повышение уровня доверия к распределительной системе, управление складскими запасами, внедрение дифференцированной ценовой политики и многие другие.

 

Более подробно с материалами, посвященными деятельности и технологиям Ambrosus, можно ознакомиться на сайте компании по ссылке: https://ambrosus.com/index.ru

 

Портал бесплатных объявлений и маркетплейс Gvanga доступен по адресу: https://gvanga.com 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg 

 

Source:

Ambrosus Technologies GmbH

+43-676-633-0778, Stefan Meyer

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Выборы президента России стартовали Выборы президента России стартовали В России начались выборы президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 08.00 по местному времени 18 марта. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа смогут проголосовать до 20.00…
Запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты - Лукашевич Запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты - Лукашевич Блокирование российских загранучреждений на Украине и недопущение граждан России к участию в выборах президента России нарушает ряд основных международных актов. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель России при ОБСЕ…
Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ответные меры России, принятые после решения Британии выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, нанесут…

Читайте также
Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Кто имеет представление об этих страшных недугах, прекрасно понимают, насколько это больно, неприятно и как сильно мешает жить полноценной жизнью. Но современная медицина не…
Ученые назвали неожиданную причину депрессии Ученые назвали неожиданную причину депрессии Депрессия является распространенным явлением и может возникнуть в любом возрасте. Проводилось немало исследований на эту тему, но до сих пор нет единого мнения по поводу самого эффективного подхода к терапии.…
Медики рассказали всем, как быстро уснуть Медики рассказали всем, как быстро уснуть Для того, чтобы максимально быстро погрузиться в сон, столь необходимый человеческому организму для нормального функционирования, вовсе необязательно считать овечек или заниматься другой подобной ерундой — говорят медики, представившие эффективные и…
Ученые рассказали, почему мужчинам нельзя пить растворимый кофе Ученые рассказали, почему мужчинам нельзя пить растворимый кофе Британские ученые сделали открытие повышенной важности — растворимый кофе, как им удалось выяснить, весьма отрицательно сказывается на мужском половом здоровье. Соответственно, мужчины, которые чрезмерно увлекаются этим напитком, могут потерпеть полное…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Внучок, что ты делаешь? 

- В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймёшь. 

- Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях - это я!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Почему важно лечить болезни до конца Почему важно лечить болезни до конца
С приходом холодов люди часто подвергаются переохлаждениям, ослабляющим организм. А так как в этот период наблюдается высокая активность вирусов, в таком состоянии есть вероятность столкнуться с их воздействием. Они вызывают респираторные заболевания – воспалительные явления в горле, носе и органах. Большинство людей легкомысленно относятся к…
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года
Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года. Абузаров Ринат родился 24 апреля…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.