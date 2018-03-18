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По представленному сегодня рейтингу Global Green Finance Index лидирует Западная Европа

Воскресенье, 18 Марта 2018 11:43
По представленному сегодня рейтингу Global Green Finance Index лидирует Западная Европа Фото из открытых источников

БРЮССЕЛЬ, March 14, 2018/PRNewswire/ -- Сегодня в Брюсселе прошла презентация нового проекта Global Green Finance Index (GGFI) компаний Z/Yen и Finance Watch. Рейтинг GGFI оценивает качество и уровень "зеленой" финансовой деятельности международных финансовых центров.  

 

В дебютном издании рейтинга (GGFI 1) лидируют финансовые центры Западной Европы. Полный текст отчета можно скачать здесь [http://www.greenfinanceindex.net/GGFI1/Report].

 

Результаты отчета:

- Ведущие "зеленые" финансовые центры в каждом регионе: Лондон, Сан-Франциско, Шанхай и Шэньчжэнь, Йоханнесбург и Кейптаун, Мехико и Москва.

- Париж, Франкфурт и Нью-Йорк упоминались, как наиболее вероятные к лидерству в течение двух-трех лет.

- Согласно прогнозам, финансовые центры, лидировавшие в рейтинге во главе с Парижем, будут продолжать развиваться.

- В некоторых странах менее крупные центры с сильной "зеленой" составляющей, такие как Сан-Франциско и Гамбург, опередили более крупные центры, такие как Нью-Йорк и Франкфурт.

- В последующих изданиях рейтинг будет претерпевать изменения, так как он основан на категориях связанных баллов в диапазоне 322-437 баллов из 1000.

- Уровень баллов дает основания предположить, что зеленое финансирование возрастет как в качественном, так и в количественном отношении.

- Поддерживающие политические меры и требования инвесторов, очевидно, послужат основными рычагами зеленого финансирования.

- Инвестирование возобновляемых источников энергии, "зеленые" облигации и финансирование объектов природосберегающей инфраструктуры были отмечены, как области высокой значимости и интереса респондентов.

- Сокращение инвестиций в энергоносители было определено, как область высокой значимости, но низкого интереса респондентов, что предполагает необходимость внедрения изменений в финансовую политику.

 

Пятерка лучших центров зеленого финансирования: распространение

Лондон

Люксембург

Копенгаген

Амстердам

Париж

 

Пятерка лучших центров зеленого финансирования: качество

Лондон

Амстердам

Брюссель

Гамбург

Париж

 

Доктор Симон Задек (Simon Zadek), содиректор департамента ООН по экологическим расследованиям в области структуры устойчивой финансовой системы; внештатный профессор и с.н.с. по вопросам партнерства и устойчивости Сингапурского Университета Менеджмента, комментирует:

"Рейтинги и показатели являются важными инструментами для обеспечения эффективного измерения относительного и абсолютного прогресса, а также стимулирования развития и конструктивного обсуждения методов достижения успеха и его измерения. В этом ключе Finance Watch и Z/Yen перенесли нас на следующий уровень, обеспечив первым в мире международным показателем развития в области озеленения мировых финансовых центров".

 

Майкл Майнелли (Michael Mainelli), исполнительный директор Z/Yen, говорит:

"Ключевой задачей GGFI является исследование восприятия этих вопросов разумом человека, наблюдение и оценка изменений в самом корне. Чем больше люди будут говорить о переходе к устойчивому природоохранному финансированию, тем быстрее это случится. Высокий уровень заинтересованности проектом GGFI 1 является шагом на пути в этом направлении".

 

Бенойт Лаллеманд (Benoît Lallemand), генеральный секретарь Finance Watch, подчеркнул:

"Цель GGFI состоит во внесении вклада в определение зеленой финансовой политики и определении лучших методов и областей для развития. Мы надеемся, что этот проект поможет разработать новые программы и высококачественное финансирование, а также бороться с незаконным отмыванием доходов. Очень важно, чтобы устойчивая природоохранная финансовая политика как можно скорее стала основным направлением в финансовых центрах".

 

Андрэ Хофман (André Hoffman), президент фонда MAVA Fondation pour la Nature, поделился:

"Мы очень воодушевлены тем, что не очень крупные, специализированные центры, такие как Гамбург и Сан-Франциско, а также финансовые центры со строгой политикой в области зеленого финансирования, такие как Париж, Люксембург и китайские центры, показали высокие результаты в первом рейтинге подобного рода. Мы надеемся, что за ними последует ещебольшее количество центров".

 

ПРИМЕЧАНИЯ

GGFI представляет собой некоммерческий проект, созданный Finance Watch совместно с Z/Yen при поддержке фонда MAVA Fondation pour la Nature.

 

Рейтинг GGFI будет обновляться каждые полгода на основании результатов непрерывного опроса http://survey.greenfinanceindex.net 

 

Презентация GGFI 1 была представлена в отеле Hotel Leopold, Rue de Luxembourg, Брюссель, в 12:00 по центрально-европейскому времени 14 марта 2018 года.

 

Дополнительная информация представлена на веб-сайте http://www.greenfinanceindex.net 

 

Для получения дополнительной информации или для проведения интервью с одной из групп, обращайтесь:

Simon Mills (Саймон Милз), Z/Yen 

электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: +44(0)7804-924-354 

 

Greg Ford (Грег Форд), Finance Watch 

электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: +44(0)7703-219-222 

 

Source:

Finance Watch

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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