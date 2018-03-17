Его Светлость Принц Монако Альберт II закрывает CleanEquity® Monaco 2018

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ЛОНДОН, 15 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Конференция CleanEquity® Monaco 2018, организованная Innovator Capital, Лондонским специализированным инвестиционным банком и экономическим советом Монако, была закрыта в пятницу 9 марта традиционной торжественной церемонией награждения и выступлением Его Светлости Принца Монако Альберта II, со-основателем мероприятия.

На CleanEquity было продемонстрировано 27 мировых значимых подрывных технологии, выбранных при оказании содействия международных партнеров из Азии Европы, Австралии, Северной Америки и Южной Америки.

Его Светлость проводил обсуждения с экспертной группой судей, которые выбрали следующие компании для получения премии за выдающиеся достижения CleanEquity Monaco 2018:

Superdielectrics (Великобритания) в области технологических исследований; компания совершила научный прорыв в сфере материалов для электролитов для суперконденсаторов и хранении электроэнергии, заявив об установлении значений диэлектрических свойств в 1000-10000 раз больше, чем традиционные электролитические решения.

NanoSpun Technologies (Италия) в области развития техники; компания является мировым лидером в сфере инкапсуляции и обездвиживании клеток и микроорганизмов для биологических процессов. Продукция и технологии NanoSpun охватывают, позволяют использовать и улучшают биологические процессы, включая обработку воды и сточных вод, а также процессы экологически безопасной ферментации, даже в сложных, токсических или ингибирующих условиях.

BBOXX (Великобритания) в области коммерческого использования технологий; целью компании является изменить жизнь 20 миллионов людей к 2020 году с помощью своих умных солнечных систем, используя солнечную энергию и новаторскую технологию, чтобы уйти от использования дорогой традиционной электросетевой инфраструктуры, а также предоставить подключение к сети людям, проживающим в регионах без подключения к сети.

Призерами стали Silicon Fuel (Великобритания) в области исследований, Li-Cycle (Канада) в области развития и Greyrock (США) в области коммерческого использования.

Награды были в виде уникальных скульптур, которые были созданы Дарреном Бадером из Нью-Йорка.

Его Светлость сказал в своем докладе:

"Конференция CleanEquity Monaco появилась из убеждения, что объединение людей на два дня станет катализатором для создания продуктивных отношений и новых идей. Я рад и горд, что эта конференция стала важной частью картины устойчивого развития. В этом зале собраны люди, которые помогают превратить научную фантастику в научный факт. Я не могу не удивиться тому, как далеко были отодвинуты границы с момента нашей последней встречи здесь".

Мунго Парк, председатель правления Innovator Capital и со-основатель CleanEquity Monaco, сказал:

"Мы благодарим Его Светлость на постоянную поддержку. Она помогает нам поддерживать импульс и качество, чтобы привлекать лучших мировых изобретателей в отрасли. Прогресс, который произошел на прошлой неделе на премии траста Nobel Sustainability® и Global Green Investment Bank, будет чрезвычайно лестным.

"Я также выражаю благодарность Фонду Принца Монако Альберта II, Cohesion Investments, Covington & Burling, Cision, Университету Кранфилда, easyGroup, Hobbs & Towne, экономическому совету Монако и STRATIS Impact".

CleanEquity Monaco вернется в княжество в марте 2019 г.

Контактное лицо:

Конор Барретт

Innovator Capital

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О Innovator Capital

Innovator Capital, основанный в 2003 году, является специализированным инвестиционным банком, оказывающим помощь компаниям, занимающимся передовыми технологиями, на корпоративной финансовой основе, путем слияния и поглощений. Опыт работы включает интеллектуальную собственность и многонациональное стратегическое партнерство.

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