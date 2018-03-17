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Эксперты «Ата Визион Здоровье» прогнозируют 70% рост рынка выездного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в России в 2018 году

Суббота, 17 Марта 2018 10:39
Эксперты «Ата Визион Здоровье» прогнозируют 70% рост рынка выездного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в России в 2018 году Фото из открытых источников

Третий по величине турецкий игрок на рынке медицинского и лечебно-оздоровительного туризма – агентство «Ата Визион Здоровье» – приходит в Россию. Россияне смогут пройти лечение или реабилитацию в любом из медицинских учреждений и термальных источников с помощью агентства «Ата Визион Здоровье».

 

Третий по величине турецкий игрок на рынке медицинского и лечебно-оздоровительного туризма – агентство «Ата Визион Здоровье» – приходит в Россию. Пакет заключенных сделок на начало марта 2018 года – более 100 соглашений с российскими туроператорами. Ожидается, что в ближайшие 3 года свыше одного миллиона россиян выберут Турцию для медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. 

 

В Турции функционирует свыше 30 000 медицинских учреждений и около 1500 термальных источников. С помощью агентства «Ата Визион Здоровье» россияне смогут пройти лечение или реабилитацию в любом из них. 

 

В планах компании занять 25% российского рынка медицинского туризма к 2023 году. 

 

Средний чек 2-недельного оздоровления в Турции составляет около $1400, что на 35-40% ниже конкурентных предложений традиционных европейских направлений медицинского туризма. При этом пакетные предложения на турецкое направление сформированы по принципу «Все включено», благодаря чему россияне могут совокупно сэкономить более $500 000 000 на лечебно-оздоровительном туризме. 

 

Ключевые направления работы «Ата Визион Здоровье»: 

 

Лечебно-оздоровительный туризм в Турции – организация лечения в ведущих клиниках страны, оказывающих квалифицированную помощь по всем направлениям современной медицины, включая лечение с использованием технологии CyberKnife (Кибернож) и роботических технологий. 

 

Термальный туризм в Турции – посещение термальных курортов с целью скорейшего восстановления после лечения или оздоровления организма. На сегодняшний день Турция входит в топ-7 стран по количеству и разнообразию термальных источников. По лечебным свойствам местные источники находятся на первом месте в мире. Они оказывают оздоровительное действие при таких заболеваниях как артрит, ревматизм, заболевания мышечных тканей, проблемы в области ортопедии и неврологии, осложнения после переломов и операций, спортивные травмы, кожные и гинекологические заболевания. 

 

«Ата Визион Здоровье» сотрудничает с лучшими клиниками и термальными курортами Турции. Дополнительно компания предоставляет своим клиентам туристические услуги: бронирование авиабилетов, получение визы, резервирование гостиницы или гостевого дома, трансфер, услуги переводчика и личного помощника, помощь в организации досуга. 

 

Турция занимает третье место в мире по количеству иностранных пациентов согласно отчету Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения. На долю страны приходится 12,2% от всех медицинских туристов – это порядка 500 000 человек ежегодно. 

 

В 2017 году «Ата Визион Здоровье» и Катар заключили соглашение о программе оздоровления граждан Катара, объем которой оценивается в $10 000 000 000.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Туризм

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